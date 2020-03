permeten enterraments abans de les 24 hores legals

? El Govern permetrà els enterraments abans de les 24 hores legals, pel fet que el nombre habitual de morts a Espanya s'ha incrementat com a conseqüència del coronavirus. Així ho explica l'Ordre SND/272/2020, publicada ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). L'objectiu d'aquesta mesura és poder donar destinació final als cadàvers «amb la major agilitat». «Es considera necessari que en el moment actual no s'apliqui la necessitat que transcorrin 24 hores des de la mort fins a la concessió de la llicència d'enterrament», assenyala el document. Aquesta mesura excepcional i temporal s'aplicarà a tots els cadàvers, independentment de la causa de la mort, a excepció de les defuncions en els quals hi ha indicis de mort violenta, cas en el qual s'aplicarà el criteri de l'autoritat judicial corresponent. L'ordre es mantindrà durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. La nova mesura permet també que la incineració o donació a la ciència del cadàver podran realitzar-se sense haver d'esperar 24 hores des de la defunció, sempre que els familiars vulguin.