Renfe ven bitllets cap a França i set turistes queden atrapats a Portbou

Portbou denuncia que Renfe ven bitllets cap a França malgrat que la frontera està tancada com a conseqüència de l'estat d'alarma. El problema és que «no els dona cap alternativa» un cop arriben a l'estació alt-empordanesa, on el tren mor.

Aquesta problemàtica s'ha tornat a viure aquest dissabte amb un grup de set turistes, quatre ciutadans suïssos i tres francesos provinents de Mèxic. Viatjaven amb un bitllet cap a Cervera de la Marenda, on després havien d'agafar una altra connexió per seguir amb el seu viatge. En arribar a Portbou, però, es van trobar amb el tren aturat i cap possibilitat de continuar amb el viatge.



Acollits a l'ajuntament

A més, es dona la circumstància que els quatre turistes suïssos venien de l'aeroport de Barcelona, on no se'ls va trobar cap vol en destinació a Zurich, segons relata Xavi Barranco, batlle de Portbou. El més preocupant, però, va ser que quan van demanar passar la nit a la sala d'estar de l'estació de Portbou, Adif s'hi va negar i va tancar les instal·lacions.

Finalment els passatgers van dormir als baixos de l'ajuntament, segons va explicar Ràdio Girona i van confirmar fonts municipals. De fet, el mateix alcalde va ser qui va traslladar els turistes a França ahir al matí amb furgoneta.



Crítiques a Adif

Per això, l'alcalde carrega contra Adif per haver «fet fora» el grup de turistes i tancar l'equipament davant d'ells. «Hauria de ser Adif qui vetllés per rebre'ls de la manera que toca en una estació internacional», ha reblat Barranco.

Fonts de l'empresa han explicat a l'ACN que en situacions com les d'aquest dissabte el procediment marca que han de contactar amb l'ajuntament competent. També ha assenyalat que es tracta d'una zona que s'hauria de condicionar.

El delegat de comunicació a Catalunya de Renfe, Antonio Carmona, explica «des del passat dimecres s'està informant a través dels nostres canals que els serveis de la línia R11 i R3 no presten servei ni a La Tour de Carol ni a Cervera».



Renfe lamenta la situació

Carmona deixa clar que la venda a finestreta i la que es fa per internet impedeix comprar bitllets cap a França, i lamenta la situació de les persones que s'han vist afectades.