Sánchez allarga l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril

El president del Govern va justificar la pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril en el fet que s'acosta una «onada molt dura» i dies «molt difícils» que posaran «al límit» la capacitat sanitària i moral de la societat. «Us demano responsabilitat i disciplina», va dir Sánchez als ciutadans en una compareixença en què va fer altres anuncis, com que l'administració assumirà la gestió de les residències de gent gran privades, com ja es va fer amb la sanitat. Amb aquesta mesura es busca pal·liar la saturació de les residències públiques i millorar les condicions de vida de la gent gran.

Paral·lelament, el president del Govern va afirmar que a la reunió va rebre el suport i col·laboració de tots els presidents autonòmics per dur a terme mesures per frenar la pandèmia, però va rebutjar les propostes formulades sobre el cessament total de l'activitat econòmica que li van proposar alguns d'aquests mandataris. «Si es mira les mesures adoptades a altres països, Espanya està a l'avantguarda. Ha pres mesures duríssimes», va afirmar el cap de l'executiu després de concloure la trobada virtual, que va durar gairebé quatre hores.

Alguns presidents autonòmics, entre ells el de la Generalitat, Quim Torra, van insistir en la reunió en la necessitat de «confinament total i l'aturada de qualsevol activitat que no siguin serveis essencials» i que només es permeti el desplaçament de professionals sanitaris, d'alimentació i altres serveis essencials.

No obstant això, Sánchez va explicar durant la seva intervenció que plantejar un confinament d'un mes de durada, com el que sol·licitarà al Congrés dels Diputats, no només té efectes «socials», sinó també «psicològics», sobretot en persones grans o en víctimes de violència de gènere, als quals va recordar que els «mecanismes de protecció» segueixen habilitats. «Estem imposant unes mesures d'extraordinària gravetat», va afegir.



Petició de quatre presidents

Torra va assegurar que «el president Sánchez no ha resolt ni ha respost les peticions que des de Catalunya ja fa dies que li hem fet arribar», tot afegint que «sí ens ha dit que estudiaran quins sectors podrien tenir una sèrie de restriccions, especialment en temes de mobilitat», però el president català considera que urgeix la petició de confinament total, i va destacar que a la videoconferència ho havien plantejat per primer cop un total de quatre presidents autonòmics, que en tot cas no va voler anomenar.

«Altres advoquen per una reducció de l'activitat econòmica. Fins i tot un president ha demanat el tancament dels ports i aeroports», de la mateixa forma que Torra ve demanant. Ho va agrair a aquests presidents autonòmics: «Sobretot, perquè ens dona força després de tantes acusacions senzillament per voler avançar-nos a les mesures dràstiques» que la Generalitat veu necessàries.

«Per la nostra part, cap retret, al seu costat, estenent la mà, fent que efectivament aquest confinament total s'autoimposi», va assenyalar, tot constatant la seva solidaritat amb la Comunitat de Madrid per l'especial dificultat de la seva situació, però va insistir que darrere va Catalunya i tot Espanya.

Per part seva, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va traslladar al cap de l'executiu central la seva «disposició total a la col·laboració» en l'actuació per frenar l'expansió del coronavirus i va assegurar que oferirà i sol·licitarà «tota l'ajuda» quan sigui «necessari» A més, va preguntar al Govern central quan rebrà Euskadi els test ràpids, de la mateixa manera que va destacar la «urgència» de reforçar «el control estricte» del confinament i agilitzar ajudes a afectats per ERTOs, en coordinació amb l'executiu d'Espanya.

Urkullu va iniciar la seva intervenció amb una «especial salutació» als que es troben en «un estat de salut més delicat» i, posteriorment, va detallar les «principals mesures» adoptades en els cinc àmbits d'actuació, la salut, atenció social, seguretat, suport econòmic i educació.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va avançar que dos avions portaran material per combatre el coronavirus des de la Xina a l'autonomia i que el primer ho farà en les properes 48 hores. Ayuso va revelar que aquest anirà principalment carregat amb respiradors i ventiladors, que són dos instruments bàsics per «seguir creant llits UCI». Va explicar que per continuar instal·lant-los tant a Ifema com als hospitals, són necessaris «com a mínim 300 respiradors». També han encarregat 140.000 tests, així com màscares i bates. D'altra banda, va recordar que ha demanat al Govern un reforç de professionals sanitari: 2.000 auxiliars i infermers i altres 1.000 per a residències d'ancians.



Arrimadas promet suport

Paral·lelament, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va avançar el suport del seu grup parlamentari a la pròrroga de l'estat d'alarma que votarà el Congrés dimecres, tot i que va demanar millorar les mesures de distanciament social i comptar amb més material sanitari i test per diagnosticar el coronavirus.

Així, va reclamar el «lliurament urgent de material sanitari i més tests», coincidint amb allò sol·licitat per la majoria de presidents autonòmics a Sánchez. «Cada minut són vides que es poden salvar. Sortirem junts d'aquesta», va proclamar Arrimadas.