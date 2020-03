«Els sistemes sanitaris dels països del sud no estan adaptats, pot passar com amb el VIH a l'Àfrica»

Hem d'estar molt preocupats pels països del sud que no tenen sistemes sanitaris avançats, o que travessen crisis molt profundes, com el seu, Veneçuela?

Sí, va ser el que va passar a l'Àfrica amb el VIH. Allà el sistema epidemiològic i de salut no estava adaptat per frenar el VIH, i el mateix es pot dir sobre el coronavirus. A Veneçuela hi ha 120 llits de teràpia intensiva, que no és res. A França hi ha centenars de pacients en teràpia, així que s'ho pot imaginar. El sistema de xarxes sanitàries als països del sud no està adaptat. Cal prendre mesures dràstiques molt abans que hi hagi casos, esperant que els governs notifiquin la veracitat dels casos que tenen. Molts governs oculten els casos.

Es diu que amb la calor s'alentirà la propagació de virus, però no l'aturarà.

No, no. És el mateix que amb la grip: es diu que és una malaltia d'hivern perquè la majoria dels casos es produeixen a l'hivern, però la grip circula tot l'any. No hi ha tants casos de l'abril al desembre, però en aquest període més calorós encara n'hi ha. Amb el coronavirus baixaran els casos durant l'estiu, però també perquè s'estan prenent mesures sanitàries més importants.

Les autoritats xineses ja han dit que disposa d'una vacuna que s'ha provat amb èxit.

És una bona notícia. Li recordo que hi ha protocols també als Estats Units preparats per testar vacunes. Si tenen una fórmula per testar en animals abans que en els humans seria molt interessant. Però li recordo que en el sistema de comunicació actual hi ha molta publicitat, i cal prendre-la amb certa distància. Li torno a posar l'exemple del VIH: seguim escoltant munts de vegades als mitjans de comunicaicó que s'ha trobat una vacuna, i avui dia seguim sense tenir una cura contra el VIH.