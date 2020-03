Policies Locals de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Bombers i Protecció Civil han fet sonar a les vuit del vespre les sirenes davant del dispensari per donar suport i agraïment als sanitaris que lluiten aquests dies per frenar el coronavirus. També han fet una entrega de flors. La Policia de Llagostera també s'havia d'unir a l'acte però per causes alienes no hi han pogut assistir. Al final de l'acte s'han fet una foto de grup.