Tres vins finca de Peralada premiats amb medalles d'or al Concurs de vins Bacchus

Tres vins de finca de Peralada van obtenir tres medalles d'or en la XVIII Edició del Concurs Internacional de Vins Bacchus 2020, celebrat entre el 5 i el 9 de març a Madrid, una cita de caràcter internacional que organitza la Unió Espanyola de Tastadors i que està reconeguda per la Organització Internacional de la Vinya i el Vi i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

En aquesta edició es van tastar 1.578 vins de totes les parts del món, i només tres vins tranquils catalans van obtenir la Medalla d'Or, els tres elaborats pel cap d'enologia de Perelada, Delfi Sanahuja: es tracta de Finca Garbet 2014, Finca Espolla 2016 i Finca La Garriga 2015, tots tres emparats per la DO Empordà. Per aquest tast, es va reunir un jurat integrat per periodistes especialitzats, sommeliers, enòlegs, Masters of Wine, Masters of Sommelier, entre altres professionals del sector, els quals van ser els encarregats de seleccionar, al tast a cegues, els millors vins. Aquestes medalles se sumen als nombrosos reconeixements que estan obtenint els vins de finca de Perelada, vins que reflecteixen els diferents tipus de sòl que ofereix l'Empordà i que permet trobar el terroir ideal per a cada varietat.

L'Institut Català de la Vinya i el Vi defineix el vi de finca com un vi que, produït en un entorn determinat, amb característiques edàfiques i microclimàtiques pròpies i que produeixen vins amb característiques qualitatives especials.