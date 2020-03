La xifra de morts creix un 30% i es freguen els 30.000 casos

spanya va registrar ahir un augment del 14,6% en els contagis de coronavirus respecte a dissabte, situant-se gairebé en els 30.000 casos, i comptabilitza 1.720 morts, un 29,7% més, mentre que hi ha 2.575 persones que s'han curat. Els percentatges d'increment de contagis registrats ahir són una mica més baixos que els de dissabte, quan es van comptabilitzar un 24,7% més de casos i un 32% més de morts, encara que el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va predir que el «punt àlgid» es produirà aquesta setmana.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat va advertir en tot cas que el «col·lapse» del sistema sanitari «es pot produir en alguns punts», però va expressat els seus dubtes que sigui generalitzat a tot Espanya. «L'epidèmia començarà a baixar abans del col·lapse sanitari, si és que aquest es produís», va afegir.

«Si estem pensant que el dia amb major transmissió, a partir del que començarem a baixar, es produirà aquesta setmana, el punt crític per a les Unitats de Cura Intensiva es produirà una o dues setmanes després», va manifestar Simón. En aquest sentit, va explicar que si tots els pacients que han d'anar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) «es donessin al mateix temps», hi hauria un «col·lapse sanitari». «Si es van estenent al llarg de el temps, com sembla que està passant, tenim una opció. La pressió sobre el sistema sanitari serà molt alta, però l'extensió en el temps facilitarà que ho puguem controlar», va aclarir.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries va afirmar que el nombre total de personal sanitari que ha donat positiu en coronavirus a Espanya puja a 3.475 persones, fet que suposa al voltant del 12 per cent del total dels casos registrats.



Grups d'edat

Per primera vegada, Sanitat va oferir dades sobre distribució per grups d'edat. Els majors de 80 anys, amb 3.020 casos confirmats, representen el 67,2% dels morts per coronavirus (541 morts), el que suposa una letalitat del 17,91%. Aquest grup d'edat representa també el 25,1% del total d'hospitalitzats (1.710 persones) i el 7% del total d'ingressats a l'UCI (34).

Les persones entre 70 i 79 anys són el segon grup d'edat que presenta una letalitat més alta (5,24%), en comptar amb 164 morts. A més, representa el 24,6% dels hospitalitzats (1.678) i el 34% dels ingressats a l'UCI (165). Per la seva banda, la franja d'edat d'entre 60 i 69 anys representa, amb 63 morts, una letalitat del 2,1%; un 27,2% dels ingressats a l'UCI (132); i un 18% dels hospitalitzats (1.239). La resta de grups d'edat mostren una mortalitat inferior a l'1 per cent. D'ells, destaca la franja d'entre 50 i 59 anys amb un 18,3% del total d'ingressats a UCI (89) i un 13,7% dels hospitalitzats (936).



Gran hospital a Ifema

La Comunitat de Madrid està creant a contrarellotge el que serà l'hospital més gran d'Espanya a dos pavellons d'Ifema, un total de 1.300 places i 96 d'UCI ampliables a 2.000, que estaran preparades demà i que podran arribar a les 5.500 amb altres dos pavellons pendents d'executar. Ifema acull pacients des de la matinada d'ahir, quan van arribar els primers.