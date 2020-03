Allau de donacions al Santa Caterina

Omplir els magatzems amb provisions és el principal objectiu dels hospitals. Per aquest motiu el de Santa Caterina va fer una crida la setmana passada a la comunitat per recopilar la màxima quantitat possible de material de primera necessitat per quan arribin els pitjors moments d'aquesta crisi sanitària. «Ens trobem en un moment extraordinari en el qual els nostres professionals estan ben dotats d'elements de protecció individual per dur a terme la seva tasca, però amb la previsió de l'allau de persones amb problemes que haurem d'atendre, no va malament tenir molt més material», explicava el director de suport entre l'ICS Girona i l'IAS, Josep Sánchez.

Des de l'hospital asseguren que tenen estoc de material per treballar i que els n'ha d'arribar molt més des de CatSalut i del Ministeri, però així i tot insisteixen en la importància d'estar preparats per quan s'arribi al pic i els hospitals es trobin saturats –que es preveu que sigui a finals d'aquesta setmana o inici de la següent.

Quan aquesta crisi arribi al punt més àlgid, diferents centres sanitaris necessitaran material i es podrien trobar en una situació de desproveïment puntual, per aquest motiu insistien que «com més material puguem tenir al magatzem, millor». D'altra banda, Sánchez assegurava que només tenen paraules d'agraïment per «l'allau de donacions i la quantitat de persones interessades a col·laborar».

Un exemple d'aquestes nombroses donacions va ser l'entrega de material sanitari que va realitzar ahir la comunitat xinesa i l'associació de veïns de Santa Eugènia, que la setmana passada ja van fer una donació de 3.000 mascaretes a l'hospital Josep Trueta. La presidenta de l'associació de veïns explicava que dijous van tenir coneixement de la crida que havia fet l'hospital de Santa Caterina i van iniciar una campanya, juntament amb Yanping Huo, la presidenta de l'associació Siwei i representant de la comunitat xinesa, per poder fer una donació. «Amb poc més de 30 hores, vam aconseguir una gran recollida de material sanitari i efectiu per poder comprar més material del que ens havien donat», assegurava del Campo.

Gràcies a l'esforç i solidaritat d'un gran nombre de veïns, van poder fer entrega de 500 mascaretes, 1.000 guants, 500 bates, 8 pots de gel desinfectant i 10 ulleres. Yanping va explicar que la donació d'aquest material era com a mostra d'agraïment a tot el personal sanitari per la feina que estan realitzant i va subratllar que l'únic que volen és «ajudar» en tot el que puguin. Del Campo afegia que els veïns volien fer un reconeixement als sanitaris i dins del possible poder «formar part de la solució».