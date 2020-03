Ciberatac massiu al sistema informàtic dels hospitals

La Policia Nacional va detectar diumenge un intent de ciberatac massiu que pretenia bloquejar els ordinadors dels hospitals espanyols, segons va avançar ahir El País. A través de correus electrònics al personal sanitari, els hackers volien filtrar el virus en documents adjunts sota el títol «Informació sobre la Covid-19». L'objectiu, segons la policia, era «trencar» el sistema informàtic en plena crisi del coronavirus i segrestar les dades (tipus de virus informàtic anomenat ransomware).

Els experts recomanen al personal mèdic no obrir cap e-mail sospitós i encara menys, els documents adjunts. Els sanitaris, però, no són les úniques víctimes dels ciberdelinqüents que aprofiten la situació de pandèmia del coronavirus i des del Ministeri d'Interior adverteixen d'altres correus enviats a la resta de població, que tenen com a finalitat tenir «accés a totes les nostres claus i informació personal».

«Pretenen accedir al nostre sistema, infectar el nostre ordinador, amb un virus informàtic que té accés a totes les nostres claus, contactes i informació personal», va explicar José Ángel González, director operatiu de la policia espanyola.

Segons González, es tracta d'un virus informàtic «molt perillós» que a través de correus electrònics dirigits a personal sanitari pretenen «trencar tot el sistema informàtic dels hospitals». Segons fonts policials, malgrat que a Espanya no s'hagi produït encara una distribució massiva d'aquest virus, les conseqüències d'un atac exitós amb ransomware, podrien ser «devastadores». A més, González també ha fet una crida a vigilar amb les 200 notícies falses que circulen per crear pànic, entre aquestes, el fals avís d'un motí a una presó espanyola (amb un vídeo d'un centre penitenciari d'Itàlia), o també el fals avís d'un imminent estat de setge, en un àudio que aconsella fer compres massives.