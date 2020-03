Desinfecció al voltant dels centres sanitaris, súpers i botigues

L'Ajuntament de Girona ha començat a netejar amb una solució especial d'aigua i lleixiu els voltants dels centres sanitaris, els supermercats i botigues d'alimentació i les farmàcies. L'objectiu, segons assenyala el consistori, és «ser més efectius en l'eliminació» del Covid-19. D'altra banda, arran de l'emergència del coronavirus, el consistori també ha decidit reduir en un 20% la neteja viària per facilitar la rotació del personal de l'empresa Girona + Neta. A més, pel que fa al transport públic, a partir d'ara per evitar contagis s'haurà d'entrar o sortir dels autocars per la porta del darrere. D'altra banda, 56 sensesostre derivats des de La Sopa ja van realitzar ahir el primer àpat al nou menjador social del Mercadal.