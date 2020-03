Un detingut a Roses per increpar de forma reiterada la gent al carrer en ple confinament

Un control de la Policia Local de Roses i els Mossos per vetllar per l'estat d'alarma

Un home ha resultat detingut a Roses per increpar la gent al carrer en ple confinament.

La Policia Local ha interposat 90 denúncies des de l'inici de l'estat d'alarma.

Els agents han practicat la detenció aquest matí després que l'home ja haviat estat denunciat anteriorment dues vegades pels mateixos fets.

Bàsicament, l'home s'acostava a la gent -per tant no respectava distància de seguretat-, no feia cas a les indicacions policials i també els començava a cridar.

Davant d'aquests fets, avui se l'ha arrestat. Té uns 50 anys i procedeix de països de l'Est.

Ahir al vespre per exemple, se'l va denunciar perquè anava begut per la Rambla i orinant al carrer. Els agents van denunciar-lo per no respectar l'estat d'alarma i per ordenança perquè la seva acció.

A banda de detingut, la Policia Local de Roses també ha denunciat 90 persones des de principis de l'estat d'alarma i fins aquest matí.

Entre els casos i actituds de picaresca amb la qual s'han trobat els agents hi ha per exemple, l'aixecament d'una acta a una dona que havia anat de compres a Roses. Concretament, a comprar el pa i ella en canvi era de fora del municipi. Per aquest motiu, se l'ha denunciada.

A Figueres, la Guàrdia Urbana segueix realitzant controls per verificar el compliment de l'estat d'alarma. Ahir va imposar tres denúncies i en total ja ha procedit a l'aixecament de 259 actes. Ahir també van identificar 206 persones i controlar, 188 vehicles.



