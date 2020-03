Es duplica el nombre de morts a Girona i ja s'enfilen fins als 28

El nombre de morts per coronavirus a les comarques gironines ja arriba a 28, el doble dels que es van registrar des de la setmana passada fins diumenge, segons va informar el Departament de Salut. D'aquesta manera, es produeix l'augment més alt de defuncions en un sol dia amb un total de catorze morts noves. Tots tenien patologies prèvies.

D'altra banda, el nombre de nous positius per coronavirus s'ha duplicat. Salut va informar d'un total de 183 casos, pràcticament el doble que diumenge quan n'hi va haver 95 de nous. La xifra total ja supera el mig miler d'afectats, amb un total de 543. Dels contagiats per coronavirus, 38 es troben en estat greu, 12 més que diumenge, i 202 són professionals sanitaris, 42 més.

A l'hospital d'Olot ahir es van confirmar set casos més de coronavirus. D'aquesta manera, hi ha dotze pacients ingressats, dos pacients a domicili i dinou professionals sanitaris contagiats, tots a domicili i fent el seguiment que indica el protocol establert.

Els centres de la Fundació Salut Empordà van detectar tres nous casos de coronavirus. En total, els positius per Covid-19 als centres de la Fundació ja són setze.

A l'hospital de Palamós ahir es van detectar una quinzena de nous casos. Segons fonts dels Serveis Integrals del Baix Empordà, hi ha onze pacients ingressats a l'hospital amb el Covid-19 i catorze esperen els resultats. A més, hi ha tretze professionals sanitaris amb coronavirus i 54 d'aïllats mentre esperen els resultats.

D'altra banda, dos pacients de la Fundació Palafrugell Gent Gran van donar positiu en la prova del coronavirus i una altra resident i onze membres del personal es troben aïllats a l'espera dels resultats de les proves.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi va haver sis nous casos i actualment hi ha catorze persones ingressades amb el Covid-19.

L'hospital de Campdevànol ja compta amb onze positius diagnosticats; quatre estan ingressats a l'hospital i dos han estat traslladats a Girona. La resta es recupera al seu domicili. Finalment, tot i no pertànyer a la Regió Sanitària de Girona, l'Hospital de la Cerdanya ja n'ha detectat tres.

Per últim, segons van informar els consistoris, els municipis selvatans de Caldes de Malavella i Breda ja han detectat un primer cas de coronavirus cadascun.

D'altra banda, a Catalunya ahir hi va haver 1.939 nous casos. La xifra total ja s'eleva a 7.864 i hi ha 339 morts. També ja s'han registrat 755 altes. Salut no va informar del nombre de sanitaris afectats. A Espanya ja han mort un total de 2.205 persones per coronavirus, 462 més que el diumenge.



