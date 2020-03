Els hospitals de Girona posen més llits per a pacients amb coronavirus en situació crítica

Els hospitals de la Regió Sanitària de Girona han reorganitzat les instal·lacions per tal d'ampliar el nombre de llits per atendre pacients amb Covid-19 que es troben en situació crítica.

Durant els darrers dies a la Regió Sanitària Girona, seguint la línia de tot Catalunya, s'ha experimentat un creixement de casos de pacients amb coronavirus SARS CoV-2, molts dels quals en estat greu, amb necessitat de ventilació mecànica invasiva.

La gestió de l'atenció als pacients crítics recaurà al Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que controlarà a quin dispositiu s'ingressa cada pacient. A la província es disposa de llits de crítics al mateix hospital Trueta, a l'hospital Santa Caterina de Salt i a la Clínica de Girona.

A part dels llits de l'UCI, el Trueta també destinarà l'atenció als pacients crítics els llits de la Unitat Coronària i els de semicrítics de la Unitat Polivalent d'Alta Intensitat de Cures.

Els crítics que no estiguin afectats pel coronavirus, s'ingressaran a la Unitat de Reanimació, per tal de preservar l'àrea quirúrgica de possibles contagis.

Per fer front a aquest increment de pacients crítics, el Trueta ha reconvertit l'hospital de dia polivalent i l'hospital de dia d'endocrinologia en un espai per atendre aquest tipus de pacients. A més, té definit un pla per anar adaptant nous espais per acollir pacients crítics, en cas de necessitat i segons la disponibilitat de personal i de l'equipament sanitari necessari per a la correcta atenció, com ara respiradors.

Aquesta adaptació interna ha fet que també s'hagin hagut de reorganitzar les plantilles de professionals i formar-los per a les noves funcions que previsiblement els tocarà assumir.



Situació dels hospitals comarcals

Els hospitals comarcals també han fet les seves adaptacions internes per tal de poder atendre pacients més greus, l'atenció dels quals recaurà principalment als professionals d'anestesiologia i d'urgències, que treballaran conjuntament. Així, s'ha establert un sistema de suport telefònic a càrrec dels metges intensivistes del Trueta als hospitals comarcals.

A l'hospital de Palamós s'ha habilitat l'espai de l'Hospital de Dia Quirúrgic, amb boxs individuals, per atendre els pacients amb Covid-19 que estan més greus.

A l'hospital de Figueres s'estan fent obres per reconvertir boxs de la Unitat de Monitorització d'Urgències per poder atendre els pacients que requereixen tractaments amb aerosols o ventilació mecànica no invasiva. Aquestes mateixes adaptacions s'estan fent a dues habitacions que fins ara es destinaven a realitzar polisomnografies. A més, a la Unitat de Monitorització s'han reordenat els espais per, si és necessari, poder atendre pacients crítics intubats.

Als hospitals de Blanes i de Calella s'ha preparat la zona de reanimació dels dos centres per destinar-hi quan sigui necessari els pacients que estiguin més greus. Els professionals de l'equip d'anestèsia s'incorporaran a urgències per poder donar resposta al nombre de pacients crítics que puguin anar arribant.

A l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'han habilitat llits a l'àrea de Reanimació postquirúrgica per atendre pacients en situació més complexa. L'atenció d'aquests pacients l'assumirà el Servei d'Anestèsia.

A l'hospital de Campdevànol s'han adaptat llits a l'Àrea de Reanimació, per atendre possibles pacients crítics.

Finalment, al Santa Caterina, on ja hi ha una unitat de crítics, han potenciat l'atenció al pacient semicrític. En aquest sentit, s'han reconvertit les àrees d'observació del servei d'urgències en zona d'atenció de pacients semicrítics, mentre que l'atenció urgent al pacient amb problemes respiratoris s'ha habilitat als boxs d'urgències psiquiàtriques, que s'han traslladat a un altre espai. També s'ha habilitat l'hospital de dia com a àrea de suport al servei d'urgències i observació, amb un àrea de box0s dedicada al pacient semicrític.

Quant a la situació de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), segons ha pogut saber Diari de Girona, fins diumenge hi havia una quarantena de pacients hospitalitzats amb Covid-19 a Medicina Interna del Santa Caterina. A més, el Parc Hospitalari de Salt compta amb un nombre important de personal que ha donat positiu per coronavirus, bàsicament de l'hospital i del Centre Sociosanitari la República, amb afectació sobretot al personal d'infermeria.

La majoria es recupera al seu domicili i presenten simptomatologia diversa. Fins diumenge hi havia quatre professionals sanitaris ingressats, dos al Trueta i dos al Santa Caterina, estables i amb pronòstic de millora.

Per últim, cada centre sanitari ha fet les seves adaptacions per als pacients amb coronavirus que no requereixen vigilància intensiva.

