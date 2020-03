Un incendi en una empresa surera de Cassà de la Selva ha obligat a mobilitzar els serveis d'emergències de matinada.

El foc s'ha declarat passats un quart de cinc de la matinada a l'interior d'una indústria del polígon industrial el Trust.

Els Bombers han mobilitzat quatre dotacions i han comprovat que l'incendi afectava una màquina situada a l'interior de la nau.

Han apagat les flames, que han afectat totalment l'aparell.

A conseqüència del foc, la indústria ha quedat molt plena de fum. Per aquest motiu, els efectius d'extinció d'incendis han hagut de destinar els esforços a ventilar la nau.

Sortosament, en el moment dels fets no hi havia cap treballador a l'empresa i no s'han de lamentar ferits.

El servei s'ha finalitzat quatre hores després, pels volts de dos quarts de nou del matí.

Fins al lloc també s'hi han desplaçat el SEM, la Policia Local de Cassà de la Selva i els Mossos d'Esquadra.