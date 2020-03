Segona mort per coronavirus a l'Hospital d'Olot

L'hospital d'Olot ha informat de la mort d'un pacient ingressat per coronavirus aquesta matinada. Es tracta d'una persona d'edat avançada amb patologies prèvies.

Segons les últimes dades facilitades per la fundació, hi ha 24 professionals sanitaris afectats per la covid-19, cinc més que ahir. Tots ells estan seguint el protocol des de casa.

La bona notícia és que aquest dimarts s'ha donat d'alta un dels pacients afectats que, tot i seguir sent positiu, seguirà el tractament i control a domicili. És la primera alta que registren a aquest hospital des de l'inici de l'emergència sanitària. Actualment hi ha tretze pacients ingressats i s'està preparant l'àrea de reanimació de quiròfan per a una unitat de crítics en cas que sigui necessari.

Noves mesures organitzatives

L'Hospital ja ha començat a prendre mesures de reorganització per atendre tots els pacients, tal com s'està fent a la resta d'hospitals comarcals. D'aquesta manera, s'ha preparat l'àrea de reanimació de quiròfan com a unitat de crítics en cas que sigui necessari. Es preveu poder-hi atendre quatre pacients.

Tal com va explicar ahir la Regió Sanitària de Girona en una nota de premsa, la gestió de l'atenció als pacients crítics recaurà sobre el Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta que controlarà a quin dispositiu s'ingressa cada pacient. L'Hospital d'Olot, igual que els altres hospitals comarcals de la Regió (Palamós, Figueres, Blanes, Calella i Campdevànol), ha fet adaptacions internes per tal de poder atendre pacients més greus, concretament a la zona de reanimació. L'atenció directa d'aquests pacients al centre la faran bàsicament els professionals d'anestèsia i el bloc quirúrgic.