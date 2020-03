Els Mossos imposen més de 300 sancions per trencar el confinament

Els Mossos d'Esquadra han imposat més de 300 denúncies durant el cap de setmana per trencar el confinament. Des de divendres passat han imposat 345 denúncies, bona part de les quals s'han aixecat en controls de carretera. La majoria s'han interposat dissabte (215) i la resta (130), diumenge. També han tancat i denunciat dos establiments que no podien obrir. Pel que fa al catàleg d'excuses per eludir el confinament, inclou des de suposades sortides a buscar espàrrecs fins a simples passejades pel carrer.

La policia catalana també ha efectuat les primeres detencions, concretament tres, dues de les quals en un mateix incident que va tenir lloc la nit de dissabte al carrer Sant Mori de Castelló d'Empúries, quan dos homes, ambdós amb antecedents, caminaven pel carrer i van encarar-se als agents quan els van cridar l'alto. Tots dos estan detinguts per trencar el confinament i per atemptar contra l'autoritat.

La tercera detenció es va produir diumenge i va ser per resistència als agents.

Tot i la petició per part de totes les administracions públiques cap a la ciutadania de restar als domicilis i no sortir-ne si no és estrictament necessari, el degoteig de denúncies als controls distribuïts als diferents punts del territori gironí ha estat constant.



Sancions als municipis

En el cas de les policies locals, el tràfec també ha estat continu. Des de l'inici de l'estat d'alarma, la Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat 256 persones, 41 de les quals aquest diumenge. A més, aquest dissabte també va detenir dues persones per desobediència. A Girona aquest diumenge es van imposar 63 sancions. En el cas de Castelló d'Empúries, s'ha multat set persones en tot el període, i a Anglès en van caure cinc més només el diumenge. Alguns dels denunciats passejaven els gossos a més distància de la que es demana, o pretenien anar a un hort que es troba fora de casa.

A Lloret de Mar la Policia Local efectua al voltant d'una quarantena de denúncies diàries, i ja s'ha trobat amb reincidents. També van detenir dues persones aquest dissabte, la primera per un delicte de desobediència i la segona conper un robatori amb força en un local comercial.

Pel que fa a Palamós, la Policia Municipal va sancionar ahir al matí un veí reincident que passejava pel carrer mentre bevia cervesa. Es tracta del mateix home que va ser detingut aquest divendres per encarar-se al vigilant de seguretat d'un supermercat perquè no volia fer cua.

A Santa Coloma de Farners es van interposar dues sancions aquest diumenge per no justificar la sortida al carrer, exactament les mateixes que en el control de carretera a la C-35 a Maçanet de la Selva. A Cassà de la Selva se'n van posar una trentena al llarg de la setmana passada.

En el cas de Banyoles, la Policia Local ha obert un total de 87 expedients sancionadors des de la declaració de l'estat d'alarma.

D'altra banda, el Govern va anunciar ahir que ja s'han omplert més de 57.000 certificats en línia per justificar desplaçaments durant l'estat d'alarma.