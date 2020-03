El pavelló de Palau es prepara per acollir els sensesostre

L'Ajuntament de Girona ha començat a habilitar el pavelló esportiu de Palau-II per acollir-hi una vuitantena de persones sense sostre mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Membres del cos de Protecció Civil van començar a instal·lar ahir taules i cadires a l'àrea que servirà com a menjador, mentre que també van marcar els espais on se situaran els llits, respectant la distància reglamentària. El consistori calcula que els llits arribaran a mitja setmana -previsiblement demà-, i que a partir de llavors l'espai ja podrà entrar en funcionament. L'objectiu és oferir a les persones sense sostre un espai on puguin passar el confinament amb les mesures d'higiene i seguretat necessària. Inicialment, el pavelló estarà habilitat per a 80 persones, tot i que l'espai disponible permetria ampliar la capacitat mantenint les distàncies de seguretat.

Aturades les competicions esportives, el pavelló municipal de Palau-2 acollirà durant les properes setmanes aquelles persones sense llar que no disposen d'un espai on confinar-se. D'aquesta manera, l'equipament municipal els oferirà un lloc on dormir i menjar mentre duri l'estat d'alarma, per tal que puguin confinar-se amb totes les mesures d'higiene i alimentació necessàries. Ahir, membres del cos de Protecció Civil a la ciutat van començar a col·locar les taules i cadires a l'espai destinat a menjador, mentre que també van començar a distribuir l'espai que ocuparan els llits. A més, es va traslladar algunes taquilles de la piscina municipal de Palau fins al pavelló per tal que els nous usuaris hi puguin desar les seves pertinences. L'Ajuntament calcula que els llits arribaran demà, i que serà a partir de llavors que l'equipament es pugui posar en funcionament.



Crida per aconseguir material

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha explicat que la crida feta a empreses i establiments de la ciutat per tal que cedeixin material com estovalles, llençols, mantes o coixins ha tingut efecte, de manera que l'Ajuntament ja compta ara amb un llistat, de manera que el material estarà disponible una vegada arribin els llits. Ahir també van resoldre la qüestió de la seguretat, que anirà a càrrec de l'empresa que habitualment s'ocupa de vigilar els pavellons municipals. Pel que fa a l'alimentació, encara s'està acabant d'organitzar: es contractarà un càtering, tot i que caldrà veure com s'organitzen els àpats.

Tot i això, Pi explica que els preparatius estan molt avançats, de manera que només falten els últims serrells i quan a mitja setmana arribin els llits ja es podrà posar en funcionarment, probablement a partir de demà o dijous. A banda de la zona interior, el consistori també té previst habilitar un espai de pati per tal que els confinats puguin sortir a prendre l'aire amb les mesures de protecció adequades.

L'objectiu de l'Ajuntament és que puguin utilitzar els serveis del pavelló de Palau les persones que actualment dormen a les instal·lacions de la UNED i totes aquelles persones que habitualment no volen entrar dins dels circuïts institucionals i dormen directament al carrer. Tot i això, fonts municipals assenyalen que -al contrari del que havia denunciat l'associació Som Sostre-, l'Ajuntament ha donat en tot moment suport a aquestes persones, i que ningú ha quedat desatès, excepte que pugui ser un cas puntual. Els usuaris de la Sopa, per la seva banda, de moment continuaran allotjats en aquest alberg del Barri Vell.

Núria Pi assenyala que donaran a conèixer la possibilitat d'allotjar-se al pavelló de Palau entre totes les persones sense sostre -algunes de les quals, de fet, ja han demanat un allotjament d'aquestes característiques-, se'ls recomanarà que hi vagin i se'ls explicaran les possibles conseqüències de no fer-ho. Tot i això, la regidora reconeix que «no es pot obligar ningú» i que per tant no podran fer que ningú es quedi allà dins per la força.

Malgrat que la preparació de l'espai ha anat a càrrec de Protecció Civil, la gestió anirà a càrrec de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament, mentre que també es comptarà amb el suport d'alguns voluntaris. La voluntat és que el servei s'ofereixi durant tots els dies que duri l'estat d'alarma.