Els pescadors gironins, sota mínims amb la meitat de la flota a port

El coronavirus amenaça de paralitzar els pescadors gironins. La caiguda de preus i la impossibilitat de respectar les distàncies de seguretat entre la tripulació són els principals motius pels quals els pescadors estan començant a deixar de sortir a treballar. Ja ho fan menys de la meitat de les embarcacions i s'estan començant a produir ERTOs en el sector.

«No surt a compte pescar», admet el president de la Federació Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, que també alerta que els peixaters i majoristes, que són el seu principal client, han perdut, per la seva banda, un dels compradors habituals: restaurants i hotels.

Abad, que també és patró major de la Confraria de Roses i president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, adverteix que els pescadors «treballem igual però costa molt vendre el peix i el preu és irrisori» i considera que la situació és «inviable». Abad, a més, creu que si els pescadors «no es guanyen la vida», es començaran a aturar. De fet, ahir a Roses, només van sortir sis arrossegadors i catorze es van quedar amarrats al port.

Aquesta situació es va repetir al llarg del litoral gironí. A Palamós van establir sortides rotatives diàries d'entre sis i cinc barques que ahir ja no van poder complir. De les 22 embarcacions d'arrossegament operatives, ahir s'havia acordat que en sortissin sis, però finalment no ho va fer cap. Només ho van fer quatre d'arts menors, d'una flota de vint, i una d'encerclament, d'un total de quatre, segons ha explicat el Patró Major de la Confraria de Palamós, Antoni Albalat. «És impossible mantenir les distàncies de seguretat en una embarcació d'entre 16 i 18 metres i on treballen 12 persones», alerta. A més, considera que també hi juga un paper important la por al contagi.

Hi coincideix des de l'Escala la patrona major dels pescadors del municipi, Roser Güell, qui també ha confirmat les importants afectacions que la crisi del coronavirus té en el sector. En aquest cas ja s'està preparant un ERTO que afectarà dues embarcacions i setze treballadors.



Afectació a les vendes

Els preus de venda a la llotja han caigut pràcticament a la meitat, alerten. I és que, des de Roses, Antoni Abad explica que per exemple la gamba, que abans es venia entre 50 i 60 euros el quilo, ara s'acaba venent a 20. «El Govern ens ha catalogat com a sector estratègic i nosaltres no ho som perquè tenim un producte més gurmet i ara aquest s'ha devaluat una barbaritat» , destaca.

En canvi, en el cas del peix blau el preu s'ha mantingut, diu Roser Güell, mentre que el blanc també ha baixat molt de preu.

A les llotges també s'hi han aplicat mesures restrictives per evitar el contacte entre persones i incrementar el risc de contagi de coroanvirus. A l'Escala es fa reducció d'horari. Des de la setmana passada els pocs pescadors que surten a treballar ho fan a les tres de la matinada i arriben a les onze del matí.

Deixen el peix a fora i el personal de la confraria el recull i l'entra a la llotja per subhastar-lo mantenint la distància de seguretat i l'ús de mascaretes i guants.

De moment, el sector està a l'espera de veure quines solucions els donen les administracions, però en el cas de Lloret de Mar, que depenen de la de Blanes, temen que s'acabi tancant i no tinguin on vendre el producte, segons explica el patró major dels pescadors de Lloret. «Anem al dia a dia», diu.

Ahir es va decidir que avui la llotja blanenca obriria però que només sortirien a pescar les embarcacions petites. Ara para ara no hi ha cap llotja gironina que hagi tancat, però la situació del sector és «molt complicada», hi afegeix l'Antoni Aband des de la Federació de Confraries de Girona.

A tot plegat s'hi afegeix la dificultat per trobar mascaretes. De guants ja en disposen per les pròpies característiques de la feina. Tampoc els serveixen qualssevol, ja que els de cel·lulosa es fan malbé molt ràpidament si es mullen i alguns amarradors n'han cosit de roba per distribuir-les dins el sector.



«El subministrament no perilla»

En canvi, des del Gremi de Peixaters de Catalunya asseguren que el producte té sortida al mercat i no creuen que perilli el subministrament entre la població. El seu president, Àlex Goñi, diu que s'han reduït les vendes presencials però que han pujat les de plataformes online i els serveis a domicili.

En termes generals assegura que no s'ha detectat una afectació important entre els peixaters i que el consum de peix entre la població s'ha mantingut a nivells d'abans de la crisi del coronavirus. «Ens preocupa que pugui afectar el sector primari i que no ens puguin dur el producte a mercat però ara mateix n'hi ha molt i no perilla el subministrament», explica.

Goñi assegura que la pesca catalana representa el 18% del producte que es ven a Mercabarna, i és que precisament el sector pesquer gironí ven el producte dins la pròpia demarcació.