El Pla de l'Estany elabora 7.500 mascaretes per centres residencials i col·lectius vulnerables

Persones voluntàries del Pla de l'Estany han elaborat unes 7.500 mascaretes per a centres residencials i col·lectius vulnerables de la comarca, en una acció coordinada pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany amb el suport de l'Ajuntament de Banyoles. L'àrea de Benestar Social ha rebut la petició de prop de 140 persones que s'han ofert per col·laborar davant la situació d'alerta sanitària generada pel COVID-19. D'aquestes, més d'una cinquantena han estat cosint les mascaretes.

Coincidint amb la declaració d'estat d'alarma per l'alerta sanitària, el Consell Comarcal va llençar una crida perquè tothom qui volgués col·laborar s'adrecés a l'àrea de Benestar Social amb l'objectiu de centralitzar les propostes que s'organitzessin a la comarca. Al detectar que hi havia manca de mascaretes, es va iniciar una acció per cosir-ne amb el suport de prop d'una cinquantena de dones de la comarca que s'han encarregat de cosir-les.

El centre El Puig s'ha encarregat de la coordinació i preparació del material que diferents empreses de la comarca han cedit per a l'elaboració de les mascaretes, a partir de les gestions fetes per l'Ajuntament de Banyoles. Els primers lots de material ja es van preparar divendres passat a través del Centre El Puig i una cinquantena de voluntaris.

La roba per elaborar-les es va aconseguir de la Clínica Salus i Tapisseria Boix s'ha encarregat de tallar-la per poder cosir les mascaretes. La cinta prové de l'empresa Grobel i monitores del centre ocupacional El Puig s'han encarregat de preparar els lots per a les cosidores. Una vegada cosides les mascaretes, Tinto Serveis les ha rentat a alta temperatura per a esterilitzar-les.

Ahir dilluns es va realitzar la darrera distribució del material a les persones voluntàries, que cosiran un total de 7.500 mascaretes. No són mascaretes sanitàries i per això no s'utilitzaran en centres mèdics. Tanmateix, sí que són efectives per evitar la propagació del contagi.

Les mascaretes s'han començat a distribuir a centres residencials per a gent gran i per a persones amb diversitat funcional i a col·lectius vulnerables de la comarca.



3.000 mascaretes del Consell

D'altra banda, durant aquesta setmana es preveu que arribin les 3.000 mascaretes que el Consell Comarcal va encarregar la setmana passada. En cas que en sobressin, es farien arribar a altres punts necessitats de la demarcació.

L'alcalde de Banyoles Miquel Noguer ha volgut traslladar en un comunicat, l'"agraïment més sincer de la ciutat a totes aquelles persones i col·lectius que desinteressadament estan oferint la seva col·laboració en aquests moments", tant a aquelles empreses i entitats que han fet donacions econòmiques, com és el cas de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles de Banyoles i comarca que han fet un donatiu a l'Hospital Josep Trueta per a l'adquisició de material, o donacions de materials, com el Gremi de Perruquers del Pla de l'Estany. També a totes aquelles persones que s'han ofert voluntàries per cosir mascaretes o col·laborar i que s'estan coordinant des de l'Àrea de Benestar Social, així com als professors i alumnes dels instituts de secundària de Banyoles, que s'han ofert també per imprimir mascaretes.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Francesc Castañer, ha mostrat també el seu agraïment a totes les persones que s'han ofert voluntàries i ha assegurat en la nota de premsa que "ens hem vist superats per la resposta ciutadana i ara mateix no podem feina a més persones perquè puguin col·laborar". Castañer ha agraït també la col·laboració d'entitats, col·lectius i persones de la comarca en aquests moments.

