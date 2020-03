Pluja i baixada de temperatures en l'entrada de la primavera

La pluja i la baixada de temperatures van acompanyar el confinament d'ahir. A primera hora del matí, el Servei Meteorològic va activar una alerta per intensitat de pluja. El motiu era una llevantada que al final va ser lleu a l'interior però va deixar anar ruixats intensos a la línia de costa, el Pla de l'Estany i el Gironès.

Després d'un cap de setmana amb núvols i clarianes i temperatures suaus, ahir, abans de les 10 del matí, s'havien produït ruixats de consideració. El més gran va tenir lloc a la Tallada d'Empordà, on van registrar 70,5 litres per metre quadrat. A Cassà de la Selva també va deixar anar un ruixat de 55,4 litres; a Torroella de Montgrí van caure 49 litres; a Banyoles, 33,6 litres; a Girona, 25,2 litres; a Monells, 25 litres; a Fornells, 24,1 litres, i a Banyoles (estació de Mata) van caure 24 litres.

A l'interior els ruixats van baixar molt abans de les 10 del matí. A Olot havien caigut 6 litres per metre quadrat i cap a les 11 del matí ja no plovia. Encara més a l'interior. A Vic va caure només 1 litre per metre quadrat. El registre de la Tallada d'Empordà va ser el més destacat de Catalunya. A la Tallada van caure 20 litres en mitja hora.

A diferència dels ruixats de la costa, al matí a la Garrotxa i el Ripollès la pluja va caure amb suavitat i sense vent. Al migdia, es van obrir clarianes, però a la tarda la pluja a tornar. Va caure de manera persistent i acompanyada de temperatures baixes fins al capvespre. L'humitat va persistir fins al final d'un dia al qual se li va poder posar l'adjectiu rúfol. O sigui, nuvolós, fred i que a tota hora va amenaçar pluja i tempesta. Els pocs vianants que hi havia al carrer anaven amb paraigües, impermeables, màscares i guants.

Les temperatures van baixar uns quants graus respecte al cap de setmana. A Olot, al matí, la temperatura era de 6 graus i al migdia era de 9 graus; a Ripoll al matí era de 6 i al migdia, de 9 graus; a Banyoles era de 12,3 graus al migdia; a Figueres era d'11 graus al vespre; a Roses era de 13,6 graus al migdia; a Torroella de Montgrí era de 13,5 graus al migdia i a Blanes, de 13,2 graus al migdia. Es tracta de temperatures inferiors de les del diumenge, quan les màximes van superar els 15 graus en alguns llocs de la costa.

Per a avui el descens de la temperatura serà més notable. A primera hora i el migdia farà més fred. Encara hi haurà risc de ruixat però en general serà un dia de sol i nuvolades.

De cara a dimecres s'acosta una altra bossa d'aire fred procedent de Rússia. Significa que encara baixaran més les temperatures. Seran dies més propis de l'hivern que de la primavera i s'haurà de continuar amb la roba d'hivern. La previsió és que el cap de setmana les temperatures puguin tornar a pujar.

Ahir la cota de neu va baixar dels 1.500 metres fins als 1.100 metres. El gruix de neu a les estacions d'esquí es manté i també s'acosta el temps de les allaus. Han avisat que entre dimecres i dijous la pluja podia caure en forma de neu a 600 i 500 metres. Això vol dir que podria nevar al Ripollès i als llocs més elevats de la Garrotxa. De fet és corrent que nevi a Camprodon i Sant Pau de Segúries a finals del mes de març. Més amunt sol nevar a Molló, Planoles, Toses i Ribes de Freser.

A la Garrotxa, la neu a les cotes marcades arriba a la Vall de Bianya, abans d'arribar als túnels de Collabós, a Riudaura, a la muntanya de Cantina i a Olot, a la muntanya de Batet de la Serra i als cims de l'Alta Garrotxa.

La neu a cotes baixes farà baixar la temperatura sobretot al matí i al vespre.



L'estat de la mar

En un dia força ennuvolat, sobretot al matí, el Servei Meteorològic de Catalunya va activar l'avís per l'estat de la mar. Durant tot el dia va haver-hi maror i forta maror a la Costa Brava. El vent bufava de llevant i de gregal. Les onades van superar els 2,5 metres en alguns sectors de la Costa Brava.A

