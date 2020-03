Resposta municipal al crit d'alerta de Càritas

La majoria d'ajuntaments han respost el crit d'alerta de Càritas Diocesana de Girona, que la setmana passada va denunciar que estava en una situació crítica i no podia garantir el funcionament de la trentena de serveis de distribució d'aliments per a persones vulnerables, que no han deixat de necessitar-los. Les dificultats són per garantir la seguretat sanitària dels espais, professionals, voluntariat i usuaris davant la propagació del coronavirus. A banda de les reaccions municipals, l'entitat també ha rebut mascaretes i altre material donat per particulars.

Des d'aquest dilluns, l'Ajuntament de Girona desinfecta diàriament el centre de distribució d'aliments (CDA) situat al carrer Riu Güell; igual que el de la Bisbal d'Empordà. A Banyoles, Protecció civil i personal municipal entreguen els lots de menjar a domicili per tal d'evitar desplaçaments –el Consistori ha creat un grup de personal suplent per cobrir les possibles baixes de la gent que ho fa.

Tal com feia la setmana passada, la brigada municipal de Santa Coloma de Farners segueix portant els productes a casa dels usuaris de Càritas. L'Ajuntament d'Olot està pendent cada dia de les necessitats que sorgeixin al CDA de la ciutat i el govern local de Figueres ha facilitat dos tècnics per reforçar la distribució del menjar.

Fora de les capitals de comarca i pel que fa al Gironès, Càritas espera resposta de Bescanó a la petició de suport en la neteja i la desinfecció del local, així com està pendent de concretar mesures a Salt. En canvi, els ajuntaments de Sant Gregori i de Cassà de la Selva ja s'ocupen de sanejar l'espai, descarregar els productes –això també ho fa el de Llagostera– i ajudar a repartir els lots; el de Fornells també ajuda en aquestes tasques, menys en el repartiment.

A la Selva, Lloret de Mar s'ha compromès a contribuir en la neteja i la desinfecció de l'espai; mentre que a Caldes de Malavella –que també col·labora amb el voluntariat els dies d'entrega–, Anglès, Amer, Sils i Bonmatí ja ho fan, i en els últims la brigada també ajuda a descarregar aliments. Breda, a més de netejar, porta les cistelles de menjar a casa i aporta voluntariat.

Al Baix Empordà, la brigada de Palafrugell està a disposició del servei d'aliments de Càritas. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí desinfecta el CDA cada dia, deriva voluntaris per preparar lots i estudia l'entrega a domicili. Per la seva banda, el de Sant Feliu de Guíxols s'ha compromès a netejar i la brigada garantirà el transport del magatzem al lloc on s'ofereix el servei.

Finalment, a l'Alt Empordà, Roses està en contacte amb Càritas; a Castelló d'Empúries, l'Ajuntament neteja i desinfecta el local, a més de descarregar els productes, i Portbou es fa càrrec de l'entrega dels lots a casa, però encara no ha concretat si realitzarà la neteja.

A fora de les comarques gironines, però a dintre de la Diòcesi, l'Ajuntament de Malgrat de Mar neteja i desinfecta l'espai on s'ofereix el servei d'aliments, els descarrega i contribueix al repartiment conjuntament amb el voluntariat de Càritas.