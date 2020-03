Tecnologia 3D per pal·liar la falta de material sanitari

a pandèmia del coronavirus està afectant greument la societat, però també ha despertat el costat més solidari de les persones. És el cas d'una xarxa, formada per més de 400 integrants arreu de la província, que de manera voluntària estan usant les seves impressores 3-D –en els àmbits particular i empresarial– per fer viseres i donar-les al col·lectiu sanitari, així com a les forces de seguretat, farmacèutics i altres professionals exposats al virus. Segons explica Baldiri Méndez, el coordinador de l'àrea de Girona, tot plegat va sorgir des d'una comunitat de programari lliure que s'ha organitzat per aportar el seu gra de sorra creant un portal (www.coronavirusmakers.org) i fent diferents grups arreu del territori (a Girona estan preparant pàgina i tenen perfil de Twitter: @Cv19FabGirona): «Ens hem coordinat amb nodes, és a dir, grups més petits que produeixen en funció de les necessitats que hi ha a cada lloc. Quan vam començar érem trenta i ara som més de 400. A Girona n'hi ha a Girona ciutat, Blanes, Lloret i Olot». Méndez explica que estan en contacte permanent amb la coordinadora general de Salut al territori i detalla que treballen de manera conjunta, ja que Salut coordina la recollida i distribució de materials finalitzats amb transport sanitari i també s'encarrega d'esterilitzar les viseres. L'expert detalla que no confeccionen mascaretes perquè «no tenim equips de protecció individual de mascaretes garantits i no complirien els requisits tècnics, en canvi sí que ens han validat les viseres». De fet, el col·lectiu subratlla la importància de les viseres, ja que «sembla una ximpleria, però tenen un gran impacte per reduir el consum de mascaretes del personal sanitari perquè els protegeixen del primer impacte del virus». Les viseres es fan amb un material biodegradable i el grup estima una producció diària de dos a quatre centenars de viseres: «També fem tiradors perquè el personal pugui obrir la porta sense contagiar-se. La producció és difícil de calcular perquè cada cop som més». Méndez afegeix que tothom que s'hi vulgui adherir ho pot fer contactant amb els nodes locals o a través del seu perfil a les xarxes, mencionats anteriorment.

A Lloret, la Yaiza Fernández, pediatra de l'ambulatori municipal, explica que es va assabentar de la iniciativa gràcies a un xat de metges i ràpidament hi va voler col·laborar: «El meu home té una impressora 3D i li vaig dir que s'hi afegís! A través de la pàgina web ens hem descarregat els fitxers i del grup de Girona hem fet un subgrup a Lloret». Fernández explica que al grup de Blanes ( sites.google.com/view/iniciativa-3d-blanes) hi ha una seixantena de persones que ja han fet donatius, entre d'altres, als hospitals de Blanes, Badalona i Calella, així com al CAP de Pineda: «Des del grup de Lloret també volem fer el mateix i distribuir en els centres en funció del grau de necessitat que té cada lloc, des dels hospitals fins als geriàtrics».



Treball en cadena

Un dels voluntaris explica de manera anònima que no cal una gran infraestructura per col·laborar: «Cadascú treballa amb la impressora que té, en el meu cas tinc una Anet A6 i puc fer una visera cada tres hores però hi ha companys que en fan dues o tres en quatre hores». Aquest bon samarità afegeix que la comunitat està permanentment connectada: «Qui s'hi vol afegir es pot descarregar l'arxiu .stl i només cal posar la targeta a la impressora i ja funciona sola. A més a més, el grup és ple de gent que en sap un munt i ens ajuden a tots els que som més amateurs si tenim dubtes o problemes. També, si ens quedem sense material, ens en fan arribar més. Pel que sembla, al grup de xat que tenim, som gent de diverses professions que pel que sigui tenim una impressora 3D i volem col·laborar. De fet, jo soc músic», conclou.