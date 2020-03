250.000 euros per al Museu del Circ de Besalú

L'expedient de crèdit extraordinari al qual va votar que «no» la CUP també incloïa 250.000 euros per al futur Museu del Circ a Besalú. «No compartim el projecte, entenem que es rehabilita un edifici de propietat privada i que no hi ha garanties de recuperar els diners dels ajuts si el projecte no funciona», va afirmar la diputada Laia Pèlach. El president, Miquel Noguer, va respondre que es tracta d'un compromís de la Diputació de fa temps i va confiar que el projecte tindrà recorregut. Tot i això, va dir que prendran «mesures» perquè, si finalment no arriba a bon port, la corporació no perdi els diners.