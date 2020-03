Alerta per nevades demà a partir de la cota 500 a les comarques de Girona

Per a les hores que venen i sobretot demà dijous s'esperen ruixats de neu o neu granulada a cotes força baixes de les comarques de Girona.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un nou avís per neu.

Avui està previst que al vespre comenci a nevar en alguns punts de la geografia gironina però el més fort serà demà, ja que s'espera que des de la matinada i fins entrada la tarda pugui nevar a partir de cota 500.

Tot i això, el Meteocat assegura que es pot donar el fenomen entre els 400 i 600 metres d'altura.

Les comarques on el perill és "alt" per risc de nevada i que es puguin acumular dos centímetres a partir de cota 500 són l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya.

Avui ja ha nevat en alguns punts del Ripollès i la Cerdanya per tant, podrien ser dos dies d'emblanquinades.

Pel que fa a la resta de la demarcació, el perill de nevada per demà és "moderat" per tant, en zones altes no és destacable que tot i ser primavera, s'hi puguin veure volves de neu.

Aquesta és la previsió per a les properes hores: