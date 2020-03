Arbúcies dona llum verda al pressupost en un ple «online»

L'Ajuntament d'Arbúcies ha aprovat el pressupost per a l'any 2020 en el primer ple telemàtic de la història del municipi, que precisament va coincidir amb la inauguració de la sala de plens del nou ajuntament. Els tretze regidors van celebrar dilluns la sessió plenària, la meitat dels quals de forma presencial i la resta a través de videoconferència des dels seus domicilis.

El pressupost d'Arbúcies per al 2020 ascendeix a 10.050.000 euros. Segons va explicar l'alcalde, Pere Garriga, les inversions més destacades seran per a l'espai d'Aigua i Salut, la nova llar de jubilats, el centre de divulgació del vescomtat de Cabrera i el Museu Etnològic del Montseny.

Concretament, hi haurà 600.000 euros que es destinaran a finalitzar les obres de l'espai Aigua i Salut, situat a la zona esportiva de Can Delfí, que comptarà amb dues piscines exteriors, gespa, vestidors i una piscina climatitzada. També es destinaran 400.000 euros a acabar la nova llar de jubilats, que s'ubicarà a l'antic edifici de les Escoles Velles, conegut actualment com a Hotel d'Entitats.

Finalment, una altra de les inversions serà la creació del centre de divulgació del vescomtat de Cabrera, que juntament amb el Museu Etnològic del Montseny esdevindran l'epicentre d'un gran projecte turisticocultural.