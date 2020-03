Baixa afluència als caixers i més pagaments electrònics

L'estat d'alarma que viu el país –i que previsiblement s'allargarà– ha buidat carrers, botigues, hotels, gimnasos... i oficines bancàries, encara que aquest sigui un dels pocs sectors que el Reial Decret del Govern espanyol fixa com a prioritari i, per tant, pot obrir. Tot i això, poca gent s'aproxima als caixers per treure diners o per fer qualsevol operació de crèdit.

Aquesta realitat ha provocat que moltes entitats bancàries hagin decidit tancar part de la seva xarxa d'oficines o hagin reduït el nombre de personal present a les entitats. Per contra, han reforçat els canals a distància, com l'atenció telefònica o les aplicacions mòbils a través de les quals es poden dur a terme gairebé totes les operacions financeres.

BBVA ha tancat temporalment 16 oficines de la província de Girona. Dels 54 punts que té en tota la demarcació, només n'estan operatius 40. Tot i això, es garanteix el servei en tots els municipis en què està present l'entitat. Segons expliquen fonts de BBVA, en aquelles localitats on hi ha més d'una oficina, s'han estudiat les afluències de cada una i, en funció d'això, han quedat obertes les que reben més concurrència. Així mateix, tota la xarxa de caixers del banc està operativa per seguir oferint servei als clients. Des de fa una setmana, treballa a les oficines del BBVA només el 20% de la plantilla i l'entitat recomana als clients que només vagin a l'oficina si és imprescindible. «Aquestes mesures s'han adoptat després de registrar-se una reducció de les visites presencials a les oficines amb motiu de l'estat d'alarma, que limita els desplaçaments», apunten des de l'entitat.

Davant d'això, el BBVA recomana als clients l'ús dels canals digitals, ja que permeten realitzar gairebé la totalitat de les operacions a distància. Per a aquells que encara no operen on-line, el banc els posa a disposició els mitjans necessaris perquè puguin començar a realitzar la seva activitat financera remotament i de manera immediata. També han reforçat els canals d'atenció al client amb més personal que realitza teletreball. En aquest context, l'entitat explica que no cobrarà comissions als pensionistes que retirin la pensió des d'un caixer de qualsevol entitat d'Espanya.



Por a tocar els bitllets

Un dels motius que podria haver causat aquesta baixa afluència de persones a les entitats és la fakenews que circula sobre la propagació del coronavirus a través dels bitllets. El Banc Central Europeu (BCE) va sortir la setmana passada a desmentir-ho i va fer una crida a utilitzar els diners en efectiu amb total normalitat.

A Caixabank mantenen obertes totes les oficines que tenen a la província de Girona. Ara bé, han notat menys afluència de clients, als qui recomanen «evitar desplaçaments innecessaris i utilitzar les oficines exclusivament en cas d'urgència». Asseguren que algunes operacions es poden deixar per a més endavant, mentre que les urgents es poden realitzar per altres canals: per via telefònica o a través d'internet.

CaixaBank també ha pres mesures de prevenció a la xarxa comercial. Concretament, ha reduït l'horari d'atenció al públic de totes les oficines i centres i estan oberts només des de les 8.30 fins a les 14.30 hores. Altres mesures van dirigides a assegurar que es mantenen les distàncies de seguretat, expliquen fonts de CaixaBank. En aquest sentit, es limita l'aforament a un client atès per cada lloc de treball en cada oficina més un en espera. La resta han de romandre a l'exterior de la sucursal i són atesos respectant l'ordre d'arribada. Pel que fa a les operacions de retirada d'efectiu, aquestes es deriven, sempre que sigui possible, al caixer automàtic. En paral·lel, l'entitat ha intensificat la neteja i la desinfecció en tots aquells centres que romanen oberts al públic.

Arran de la propagació de l'epidèmia, també ha aprovat mesures de flexibilitat laboral per als treballadors. En aquesta línia, i per tal d'assegurar l'atenció al públic, cada oficina ha dissenyat la seva pròpia organització en funció de les diferents circumstàncies dels seus empleats, amb mesures especials entre les quals s'inclou establir torns de teletreball i treball presencial i potenciar la flexibilitat horària.



Contacte amb els pensionistes

Per la seva banda, Banc Sabadell, una altra entitat amb forta implantació a la província, està contactant telefònicament amb els clients pensionistes davant la perspectiva de cobrament de la pensió: els recomanen que evitin desplaçar-se físicament a les oficines davant l'amenaça que representa per a la seva salut la pandèmia global de coronavirus. «Contactem telefònicament amb ells per donar-los tranquil·litat i per dir-los que tenen la pensió ingressada com sempre i que no fa falta que es desplacin a l'oficina», precisen des de Banc Sabadell, que ha tancat «algunes» de les seves oficines però manté actius tots els caixers. De les nou sucursals que hi ha a la ciutat de Girona, tres han abaixat la persiana; a Figueres, ho ha fet una de les tres que hi ha, com a Blanes i, a Olot, de dues oficines s'han quedat amb una. Banc Santander ha reduït l'operativitat de la seva xarxa d'oficines a Espanya, i la meitat de les oficines només obren dilluns i dijous.