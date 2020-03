Banyoles tanca les fonts públiques per evitar contagis del coronavirus

L'Ajuntament de Banyoles ha tancat totes les fonts públiques des d'aquest dimecres per evitar nous contagis de coronavirus. El consistori ha recordat que Salut Pública va apuntar a les fonts com possibles punt de contagi, ja que la poden tocar moltes mans diferents i també s'hi acosta la boca. El tancament és indefinit fins que s'acabi l'estat d'alerta. Per altra banda, el consistori ha anunciat que el dilluns a les 12 del migdia es farà el primer ple telemàtic del municipi i avui ja s'han començat a fer les comissions informatives.

A més, el govern local ha anunciat que el Punt de Salut Jove ha habilitat un servei d'atenció telemàtica per a joves que necessitin suport durant el confinament. Es tracta d'un número de telèfon (686 951 374) on els joves podran trucar i explicar les seves sensacions durant aquests dies i les possibles angoixes que els genera el confinament. La tècnica de salut els ajudarà a gestionar aquestes emocions.

Paral·lelament, el consistori ha recordat que els serveis de neteja continuen desinfectant els carrers de Banyoles. Fins ara la neteja habitual dels carrers es feia en sec amb màquina escombradora i ara, atesa l'actual situació, es fa en humit amb una solució desinfectant per assegurar la desinfecció dels carrers.

Des de la publicació de l'estat d'alarma, s'ha fet intensament en aquelles zones on hi ha més moviment de persones, com és l'entorn del CAP, la Clínica Salus, la plaça de les Rodes per la celebració del mercat setmanal, així com a la zona del Barri Vell i la Muralla, l'entorn de comerços que estan oberts al públic i de farmàcies i demà s'anirà cap a la zona dels supermercats.