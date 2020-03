Els constructors gironins supliquen a l'Estat que aturi les obres perquè és "inhumà" que se'ls permeti treballar

La Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC) de Girona suplica al govern espanyol que aturi totes les obres i inclogui el sector dins el llistat dels que tenen prohibit treballar. La UEC assegura que, cada dia que passa, hi ha més empreses que els comuniquen la "sensació d'horror" d'haver d'enviar els treballadors a la feina, "ja que els empenyen a contraure i escampar la malaltia". I això, diu literalment la Unió, "és inhumà".

Els empresaris de la construcció lamenten que la societat els criminalitzi i que l'administració no els ajudi. Per això, reiteren que les obres no són "activitat essencial" i diuen que el govern espanyol "serà el responsable, ni que sigui moralment, de les conseqüències derivades de l'obligació d'haver de treballar".

La UEC de Girona critica que el Reial Decret que va activar l'estat d'alarma pel coronavirus hagi deixat les empreses del sector "completament al marge de qualsevol marc legal extraordinari", perquè no prohibeix l'activitat de construcció. "Conseqüentment, estan obligant el nostre col·lectiu a seguir desenvolupant la seva activitat", recull la Unió en un manifest.

Els constructors diuen que la situació els crea "molta contradicció". Perquè mentre per una banda la gran majoria d'empresaris i treballadors volen confinar-se, per l'altra es pregunten: "I això qui ho paga?". "Uns dies tothom ho pot negociar i repartir, però estem parlant de setmanes," assegura la UEC.

Els empresaris subratllen que, de facto, totes les empreses ja es troben en una situació "de força major". Perquè hi ha obres aturades per particulars (que no volen els paletes a casa), d'altres que els ajuntaments ja han frenat i d'altres que els tècnics volen aturar (perquè no es poden garantir les distàncies de seguretat ni es disposa d'equips de protecció contra el coronavirus).

A tot això, a més, s'hi afegeix la dificultat que per presentar un ERO temporal els empresaris no es poden acollir a motius de força major. "Aquest tràmit no serà fàcil ni ràpid, i segueix semblant absurd haver de demostrar que tenim incapacitat de treballar en una situació de força major com la que ens trobem", diuen els constructors gironins.

"La societat ens criminalitza; els qui estan treballant se senten mal vistos, insolidaris i traïdors sense obviar el risc al qual estan exposats", diu la UEC de Girona. I hi afegeix: "L'administració no ens ajuda, no comuniquen per escrit l'aturada de les obres ni de l'activitat; ho deixen a la voluntat i consciència de les empreses".

"Inviable i inhumà"

Els empresaris de la construcció gironins consideren "inviable" poder garantir les mesures de protecció contra el coronavirus en una obra. No només perquè els contractistes han de garantir una distància mínima d'un metre i mig entre els treballadors, sinó també perquè si algun d'ells presenta qualsevol símptoma de la covid-19 o ha estat en contacte amb algun infectat, s'ha de "seguir estrictament el protocol sanitari establert", paralitzar "immediatament l'obra" i comunicar-ho a tots aquells que hi hagin entrat en els darrers quinze dies.

"En aquest cas, el protocol de sanitat obliga a fer un confinament sense baixa mèdica per als qui encara no presenten símptomes", diu el manifest de la UEC. "A més, les baixes ho seran per malaltia comuna si no es pot fer el test i que aquest doni positiu per coronavirus," afegeixen els constructors.

Per tot plegat, la UEC de Girona subratlla que la construcció, en cap cas, és una "activitat essencial". I que cada dia que passa, hi ha més empreses que els comuniquen "la sensació d'horror" que tenen per haver d'enviar els treballadors a la feina "ja que els empenyen a contraure i escampar la malaltia". "I això és inhumà", diu la patronal.



Prohibir treballar

Per això, la UEC de Girona suplica a l'Estat que inclogui el sector de la construcció dins les activitats que tenen prohibit treballar mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. "Ja que ni per moral, ni per diners, ni per ètica podem suportar aquesta gran responsabilitat de seguir treballant i posant en risc la societat en general i el nostre col·lectiu", subratllen els constructors.

I per tancar el manifest, el sector carrega contra l'executiu de Pedro Sánchez. L'acusa de "ser el responsable, ni que sigui moralment, de les conseqüències derivades de l'obligació d'haver de treballar".

