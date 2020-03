La Diputació ha de destinar 5,5 milions a les escoles bressol

El coronavirus no ha aturat l'activitat de la Diputació de Girona, que continua, això sí, per via telemàtica. El ple que la corporació va celebrar ahir va ser el primer ple online de la seva història: «Ho hem hagut de fer així per no endarrerir els acords i per al bon funcionament dels nostres ajuntametns davant d'un estat d'alarma que sembla que s'allargarà quinze dies més», va afirmar el seu president, Miquel Noguer; l'únic que, juntament amb el vicesecretari, estava físicament a la sala de comissions de la corporació. La resta de diputats es van connectar per videoconferència des de les seves respectives llars.

La Diputació va celebrar així un ple extraordinari corresponent al mes de març, que s'havia hagut d'endarrerir a causa de la crisi sanitària. Un dels principals punts pendents va ser l'aprovació d'un nou expedient de crèdit extraordinari que es destinarà sobretot a dues finalitats: d'una banda, dos milions serviran per ajudar els consistoris a pal·liar les destrosses causades pel temporal Gloria, i de l'altra, 5,5 milions es destinaran al pagament dels ajuts per a les escoles bressol del curs 2018-2019. En total, la Diputació abona 875 euros per alumne i curs.

Malgrat que la proposta es va aprovar per 26 vots a favor i un en contra -el de la CUP-, el portaveu del PSC, Juli Fernández, va qüestionar que, amb aquest pagament de 5,5 milions d'euros a les llars d'infants, la Diputació «torna a salvar la Generalitat de les seves obligacions». El grup socialista va fer palès, doncs, el seu «sí crític» a la proposta, en considerar que al cap i a la fi beneficia les famílies gironines, però va reivindicar que «la Generalitat hauria de fer la seva feina», ja que els diners que la Diputació destina a les llars d'infants podrien servir per a altres finalitats, com el fons de cooperació.

Noguer es va mostrar d'acord amb l'opinió de Fernández, i va admetre que els diners que s'aporten des de la Diputació en lloc de la Generalitat «són diners que es perden per als ajuntaments», però va recordar que l'aportació de 5,5 milions és per al curs 2018-2019 i serà l'última que faran, perquè hi ha sentències fermes de l'any 2019 que obliguen a fer-ho el Govern català. Segons va indicar, les quatre diputacions i el Departament d'Ensenyament han arribat a un acord segons el qual aquesta és l'última vegada que els ens provincials es fan càrrec d'aquesta despesa, que a partir d'ara haurà d'assumir la Generalitat.

D'altra banda, el ple també va aprovar una nova línia d'ajuts per a activitats de promoció econòmica i desenvolupament local, com ara promoció a l'emprenedoria, ocupació, comerç i suport a l'empresa, per als quals es podran demanar un màxim de 4.000 euros o un 75% de l'activitat. La diputada de la CUP Laia Pèlach es va abstenir per considerar-ho un «calaix de sastre» i no veure-ho clar, mentre que el PSC va proposar que en la següent convocatòria s'introdueixin criteris de gènere, edat i renda a l'hora d'escollir els projectes guanyadors. D'altra banda, la Diputació va acordar aportar 49.000 euros per a la instal·lació d'una caldera de biomassa al pavelló, escola i local social de Quart, que costa 238.000 euros.