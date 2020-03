Dos morts per coronavirus en una residència a Olot

La Residència Santa Maria del Tura d'Olot ha comunicat que de sis persones que han mort en els últims dies a la residència, una va donar positiu en la prova del Coronavirus i les altres cinc eren sospita perquè presentaven la mateixa simptomalogia. A més, d'altres tres residents que van ser traslladats a l'Hospital d'Olot a finals de la setmana passada, un va morir dimarts a la matinada (dia 24 de març) i va donar positiu per Covid-19.

D'altra banda, un resident que estava ingressat a l'Hospital d'Olot per Coronavirus ahir va rebre l'alta i va ser traslladat a la Residència. Hi ha una altra persona que està ingressada a l'Hospital d'Olot i està estable.

Des del primer moment, la Residència ha treballat en coordinació amb les autoritats sanitàries per prendre mesures. Han habilitat dues zones d'aïllament per atendre els residents amb símptomes de coronavirus, així com la realització amb càrrec del centre de la prova del COVID-19 al personal. Les autoritats sanitàries han fet les proves a tres residents.