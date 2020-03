Educació garanteix que les targetes moneder es recarregaran mentre els menjadors continuïn tancats

El director general d'Atenció a la família i Comunitat educativa, Juan José Falcó, ha assegurat que el Govern i el Departament d'Educació garantiran que les targetes moneder per suplir les beques menjador s'aniran recarregant mentre duri el tancament dels centres. També ha dit que aquest dijous s'acabaran d'entregar totes les targetes a les famílies.

Falcó ha admès, en una entrevista a La Xarxa Notícies, que «l'operació és complicada», però que dimecres el recurs ja havia arribat a la meitat de les famílies que el necessiten. El Govern ha lliurat les targetes als ajuntaments i els consells comarcals, que han acabat de concretar la manera de fer-les arribar als pares.

El director general també ha explicat que es van descartar propostes que no eren factibles com ara repartir menús, entre altres coses per «la dificultat de producció de restaurants i empreses»; o «la transferència bancària, perquè hi ha famílies amb menys recursos que no tenen un compte corrent a disposició».



Voluntariat a Salt

D'altra banda, Salt entregarà aquest dijous prop de 1.900 targetes moneder, carregades amb diners per comprar aliments, a les famílies del municipi que tinguin fills amb beca menjador. Amb aquest recurs, el Departament d'Educació vol compensar el tancament del servei com a conseqüència del confinament causat per l'emergència sanitària generada pel coronavirus.

La distribució de les targetes a Salt va a càrrec de persones voluntàries mobilitzades per l'Ajuntament, la majoria dels quals són integrants d'associacions de mares i pares d'alumnes. L'operatiu comença a les deu del matí, al pavelló de l'Hoquei Club Salt, i s'allargarà fins a les sis de la tarda.

Al mateix temps que es reparteixin les targetes moneder, el moviment ciutadà Salt'Educa aprofitarà per entregar a les famílies lots de llibres, llibretes i material escolar que han cedit diverses empreses.