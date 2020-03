Gimnasos i centres de benestar gironins s'adapten a través de les xarxes

Diversos gimnasos, centres d'entrenament i de benestar han baixat la persiana pel coronavirus però s'han traslladat a les xarxes per seguir la seva activitat. Cada negoci ha anat buscant les seves vies, tot i que la majoria ha optat per fer vídeos de diferents exercicis i passar-los als seus clients. Un d'ells és el Paleotraining Girona. En aquest cas, els seus usuaris cada dia reben dos tipus d'entrenaments, un pensat per fer amb material de gimnàs (bandes elàstiques, peses i gomes) i un altre sense. A més, reben vídeos explicant cada exercici com s'ha de fer. Per altra banda, hi ha centres que han optat per fer classes online. És el cas de La Central, un centre de benestar que fa formacions de ioga, dansa i meditació.

Abans que el govern espanyol restringís la mobilitat decretant l'estat d'alarma, l'executiu català ja havia ordenat el tancament de gimnasos durant quinze dies. Això va fer que diversos establiments comencessin a buscar alternatives per seguir oferint els seus serveis als clients. I una vegada més, les xarxes han estat una de les sortides per mantenir l'activitat.

Un d'ells és el gimnàs Paleotraining Girona. Un dels seus propietaris, Xavi Coll, ha afirmat que des del primer dia els clients d'aquest centre "reben dos entrenaments al dia". Coll ha explicat que des d'aquest establiment intenten "individualitzar molt el treball amb cada persona" i per això els entrenaments són diferents segons cada client en funció de la seva edat o del seu estat físic. "Són entrenaments més simples", ha afegit Coll, perquè els mitjans no permeten dotar de més complexitat.

Xavi Coll ha detallat que un dels dos entrenaments que envien és per a persones que tenen material a casa seva, com ara bandes elàstiques, gomes o algun tipus de peses. En l'altre entrenament tan sols hi ha exercicis que necessitis el "propi cos" per fer-los, com ara fer una planxa o esquats.

A més, a través d'una aplicació els usuaris poden veure vídeos explicatius de com fer cada exercici. De tota manera, des de Paleotraining Girona han optat per suprimir la quota d'aquest mes d'abril per a tots els seus socis, ja que el centre estarà tancat tot un mes.



Classes online, l'alternativa

Per altra banda, hi ha altres centres que han optat per fer les classes de forma virtual. És el cas del centre de ioga, dansa i meditació gironí La Central. Una de les propietàries, Elena Masó, ha explicat que des del primer dia que van saber que haurien de tancar es van "posar les piles" per trobar una plataforma des d'on seguir treballant.

En el seu cas, van optar per oferir classes de forma virtual als seus clients. "Nosaltres ho fem en directe i així mantenim els horaris del centre", ha puntualitzat Masó. Cada classe permet una assistència màxima de 100 persones, però ara per ara estan entre 25 i 40 per cada classe. Masó ha assegurat que estan "molt satisfets" amb aquesta eina perquè els permet "arribar a molta gent al mateix temps".

Els clients del centre reben un enllaç i una contrasenya per accedir a les classes i, d'aquesta manera, tan sols poden accedir-hi aquells qui ja anaven abans a les sessions.

De tota manera, Elena Masó ha garantit que fer classes virtuals és "una manera diferent de treballar perquè canvia com dirigir les sessions". La propietària ha afirmat que a ells li agrada "conèixer l'alumne i corregir-lo quan cal" però en aquest cas cal "confiança" amb els assistents.



Classes per Instagram

Una altra alternativa és la que ha adoptat el gimnàs EssentialFIT de la Jonquera (Alt Empordà), qui ha escollit Instagram per retransmetre les seves classes. El seu director, Pere Brugat, ha explicat que han fet "un horari i cada dia hi ha dues classes". Aquest horari l'han difós a les xarxes socials i aquells qui ho vulguin poden accedir-hi el dia i l'hora que toca. Abans de cada classe, però, avisen del "material substitutiu" que la gent necessitarà per fer exercicis. D'aquesta manera, han canviat les peses per ampolles d'aigua i les gomes elàstiques per tovalloles, entre d'altres.

Segons Brugat, fer les classes per Instagram Live els dona l'oportunitat "de tenir gent de més enllà de les rodalies de la Jonquera". De fet, afirmen que els segueixen persones d'arreu del món i es connecten amb les seves classes. Per això ja es plantegen mantenir algunes sessions virtuals una vegada s'acabi el confinament.



Objectiu: moure's

Els tres centres entrevistats per l'ACN han coincidit en què el més fonamental és mantenir l'activitat física tot i el confinament. La copropietària de La Central, Elena Masó, ha apuntat que "l'important és no trencar la rutina", ja que les classes "t'obliguen a desconnectar del dia a dia i et facis un regal per sentir-te bé".

La directora de comunicació del gimnàs Essential FIT, Berta Esparch, ha afirmat que el confinament ha ajudat a veure l'activitat física des d'un altre punt de vista. Segons ella, això farà que "quan s'acabi el confinament hi haurà un major coneixement" de mantenir una vida sana.

Per la seva banda, Xavi Coll ha insistit en la importància de l'activitat "no tant a nivell físic, sinó pel sistema immunològic". I és que el copropietari de Paleotraining Girona ha recordat que si una persona està en bon estat físic té un sistema immunològic més potent que ajuda a derrotar els virus.