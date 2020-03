El Govern es resisteix a dictar el tancament total de l'economia

El Govern central es resisteix al tancament total que demanen el president de la Generalitat, Quim Torra, i altres governs autonòmics. La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va defensar la continuïtat de les activitats essencials en l'economia espanyola perquè pugui continuar funcionant el sistema sanitari i per assegurar «com més aviat millor» la recuperació econòmica després de la crisi sanitària. A més, ahir, el Consell de Ministres va acordar portar avui al Congrés dels Diputats la pròrroga de quinze dies de l'estat d'alarma, que s'allargarà fins l'11 d'abril mentre l'executiu de Pedro Sánchez busca fórmules per ajudar els ciutadans de col·lectius vulnerables i afectats pel covid-19 amb dificultats per pagar el lloguer.

En relació amb les peticions del tancament total de l'actvititat productiva i només permetre les activitats essencials, la ministra Calviño va defensar que l'acció del Govern està guiada per les recomanacions sanitàries i que està coordinada amb la resta de governs de la Unió Europea i comunitats autònomes.

Calviño va subratllar que ja s'està en una situació en la qual es garanteixen només les activitats essencials i aquelles que es poden desenvolupar mitjançant treball a distància, perquè no posen en risc la seguretat dels treballadors, així com la necessària perquè operi el sistema sanitari. «Per a què un hospital funcioni és indubtable que ha de seguir funcionant la indústria química i farmacèutica del país, i ha de seguir funcionant el transport per anar a treballar, i la indústria tèxtil ha de seguir subministrant vestits i l'agroalimentària, alimentació», va afegir.

La vicepresidenta tercera va defensar que el Govern està centrat a fer que la crisi sanitària sigui «el més curta possible» i que les mesures econòmiques es coneguin bé per «no deixar ningú enrere».

L'objectiu és «entrar com més aviat en una fase de creixement econòmic i sobre la base dels fonaments econòmics poder recuperar el camí de creixement i prosperitat que el país necessita a partir que deixem enrere la crisi sanitària», va agregar. Per això, va dir que veu «difícils d'entendre» les sol·licituds d'aturada total de l'activitat o de prohibició de tot treball excepte el bàsic.

Al respecte, el lehendakari Iñigo Urkullu també rebutja els plantejaments de tancament de les empreses per evitar l'expansió de la pandèmia del coronavirus perquè considera que es pot entrar «en coma econòmic». «No hi pot haver apagada econòmica», va assegurar. Urkullu considera que si es produeix aquest tancament tota la cadena de distribució quedarà afectada. «Perquè els productes arribin també als centres de distribució, als comerços d'alimentació, també cal treballar amb els productors», va manifesta.



El subministrament no perilla

Per la seva banda, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va tornar a garantir l'abastament alimentari, alhora que va descartar el racionament durant l'estat d'alarma, que es perllongarà fins a l'11 d'abril, així com que s'hagi produït una pujada dels preus dels aliments.

«No hi ha motiu per parlar de racionament perquè el proveïment de productes és pràcticament normal. Tenim un bon sector productor, una bona indústria i distribució que estan garantint un abastament complet d'aliments i una reposició suficient. Ens sentim molt orgullosos d'ells», va Planas.



Consell extraordinari

En relació amb la pròrroga de l'estat d'alarma que es debat en el ple del Congrés dels Diputats d'avui dimecres, la ministra portaveu, Maria Jesús Montero, va informar ahir que divendres se celebrarà un nou Consell de Ministres extraordinari per aprovar definitivament la pròrroga, com marca la llei, després que el Congrés doni el seu vistiplau que continuï aquesta situació, com és previsible. La portaveu de Govern va afirmar que esperen poder comptar en el ple d'aquest dimecres «amb el suport de totes les forces parlamentàries».

Així mateix, el Govern espanyol també va anunciar la creació d'un grup especial de seguiment sobre la situació de les residències i centres de gent gran després que les Forces Armades hagin detectat algunes persones mortes convivint amb residents de diversos centres.