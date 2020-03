Intercepten a les Canàries un enviament procedent de Girona amb 333 rellotges falsos valorats en 2,24 milions

La Guàrdia Civil del Puerto de la Luz i de Las Palmas ha intervingut un enviament - procedent de Girona- de 333 rellotges de polsera, falsificacions d'una coneguda marca, valorats en

Segons informa la Guàrdia Civil, com a resultat dels fets hi ha tres homes estrangers -d'entre 45 o 56 anys- han quedat com a investigats. A qui s'acusa de ser els presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial.

L'actuació es va originar el 13 de març al Centre Automatitzat de Correus del Port, on un funcionari de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària va localitzar i va bloquejar uns paquets sospitosos que contenien el material falsificat.

Els agents van poder certificar que la mercaderia, provinent de Girona, va ser enviada per un únic remitent en cinc paquets amb un total de tres destinataris, de manera que havia de ser presumptament introduïda en el mercat il·lícit de les illes a través de paqueteria postal.

Per la seva banda, tot el gènere intervingut va quedar sota la custòdia de la Guàrdia Civil fins que un perit expert de la Comissió Antipirateria del Ministeri de Cultura va certificar que es tractava de falsificacions que vulneren els drets de propietat industrial d'una determinada empresa de sector de la rellotgeria.

Finalment, les posteriors indagacions van permetre localitzar i investigar als tres destinataris de la mercaderia com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial, quedant a disposició els rellotges intervinguts del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, de Las Palmas de Gran Canària.