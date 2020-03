Llagostera anul·la el mercat setmanal però quatre parades oferiran servei a domicili

L'Ajuntament de Llagostera ha anul·lat el mercat setmanal dels dijous, però a canvi ha aconseguit que quatre parades (tres de fruita i verdura i una de fruits secs) ofereixin el seu servei a domicili. Aquesta mesura és un intent d'evitar aglomeracions de gent i també reduir els focus d'infeccions del coronavirus.

Per altra banda, el consistori, amb l'ajuda de la Unió de Botiguers de Llagostera, ha publicat a les xarxes un llistat amb tots els comerços, bars i restaurants que ofereixen servei a domicili. En aquest llistat hi ha els telèfons de contacte i en alguns casos també hi ha l'opció de fer la comanda per correu electrònic o per WhatsApp.