«És més important entregar pisos a temps o la nostra salut?»

El decret d'alarma no contempla la paralització del sector de la construcció i, a Girona, un gran nombre d'obres segueixen en marxa. El president del Gremi de Promotors i constructors de Girona, Josep Maria Coll, va explicar ahir al Diari de Girona que s'han aplicat els protocols d'higiene i de seguretat recomanats per les autoritats sanitàries, com la utilització de material de protecció com és la mascareta, respectar la distància de seguretat, aplicar les mesures d'higiene i no viatjar més d'una persona en el mateix vehicle. «Ens hem ajustat a les mesures per poder treballar amb responsabilitat i perseverança», assegurava Coll.

Sobre les conseqüències que suposaria la paralització de la construcció, Coll va indicar que «van lligades al temps que duri aquesta situació», i va assegurar que tot el sector es troba en una situació d'incertesa i que van redefinint les actuacions segons avancen els dies. Les constructores no tenen previst tenir problemes d'estoc, ja que els magatzems de material segueixen oberts i compten amb provisions. Així i tot Josep Maria Coll va indicar que alguns magatzems han notat una baixada de vendes i això indica «que algunes empreses han tancat».

Tot i no tenir problemes de proveïment, el gremi assegura que sí que tindran un problema el dia que no puguin obtenir mascaretes, perquè llavors les empreses no podran dotar amb el material necessari els treballadors.

Un obrer d'una de les construccions que segueixen actives a la ciutat assegurava que els han proporcionat mascaretes i guants, però que en la seva opinió s'estaven posant méa per davant «els diners que no pas la salut dels treballadors. Què passarà si parem? Que entregarem els pisos tard? És més important fer l'entrega a temps que la nostra salut?» ,preguntava indignat. «Estem vivint una situació delicada, però aquí estarem treballant fins que ho prohibeixin», indicava un altre treballador.

L'encarregat d'una altra obra explicava que apliquen molt estrictament el protocol proporcionat per l'empresa, en el qual -a part dels estris habituals com el casc, les botes d'obra i l'armilla- obliguen a portar mascareta durant tota la jornada, mantenir la distància de seguretat entre treballadors, netejar-se les mans cada 90 minuts individualment, i durant cada període de descans i a l'acabar la jornada tornar a netejar-se les mans i entregar la mascareta a l'encarregat perquè aquest les llenci. A més, els comproven la temperatura a l'inici i al final de la jornada i si no compleixen amb alguns dels requisits, no se'ls permet treballar.



Suspensió d'obres

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va acordar ahir la suspensió de les obres públiques i les privades que siguin incompatibles amb les condicions de distanciament d'1,5 metres entre treballadors. Tanmateix, la Generalitat va suspendre, tot just ahir, totes les obres públiques que depenen d'ella, menys aquelles que es considerin d'emergència o estratègiques per fer front al coronavirus. D'altra banda, la Cambra de Contractistes va llançar un comunicat ahir, en el qual recomana a les empreses suspendre l'activitat a aquelles obres on no es pugui garantir que l'activitat «es podrà desenvolupar amb estricte compliment de les normes de prevenció recomanades per l'OMS i per les autoritats sanitàries del país» i també insten les empreses a afrontar la crisi del coronavirus «amb confiança, responsabilitat i esperança» per protegir els treballadors, companyies i clients públics i privats.

Els col·legis tècnics catalans van reclamar al Govern espanyol, el passat dilluns 23 a través d'una carta, l'adopció de mesures necessàries per a la paralització de totes les activitats laborals, professionals i empresarials relacionades amb les obres de construcció no essencials, siguin públiques o privades.