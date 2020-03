Mil maneres d'encarar el virus

Ningú ha gosat fer el que les autoritats xineses van fer a Wuhan, la zona zero de la crisi del coronavirus, on el confinament era tan total que els comitès veïnals portaven el menjar a casa i, en casos excepcionals, es permetia que un membre de la família baixés a llençar les escombraries. Cada país ha anat adaptant les mesures de reclusió en funció de l'augment del número d'infectats, però cap dels països occidentals ha arribat als nivells de la Xina, país al qual no li ha fet falta amenaçar amb sancions perquè la ciutadania fes cas.

Descomptat el gegant asiàtic, Espanya i Itàlia són els dos països amb les ordres de confinament més extenses, encara que amb diferències entre tots dos: al país transalpí, per exemple, porten més dies tancats, però fins ahir estava permès desplaçar-se fins a la segona residència, per exemple. També a França ha augmentat la severitat amb els dies, tot i que encara es permet sortir a fer esport, no com a Espanya. Encara que, com a exemple de rectificació, hi ha el Regne Unit, que ahir decretava el confinament domiciliari, després de tancar escoles, bars i restaurants. Altres països com Alemanya o els EUA tampoc arriben, ni molt menys, a igualar el confinament espanyol.