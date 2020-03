Neva en punts del Ripollès i de la Cerdanya

Som dia 25 de març, la primavera ha començat aquesta setmana però fa molt més fred que unes setmanes enrere.



Aquesta situació ha portat les primeres nevades del període de confinament a les comarques de Girona.



De fet a les xarxes socials ha sorgit l'etiqueta #nevadaconfinada per compartir imatges de la jornada:





La previsió s'ha complert. Amb aquests 3cm ens llevem a Campdevànol#nevadaconfinada #Ripollès pic.twitter.com/r5U8rgggrV — Cèlia Forment i Bori (@celforbor) March 25, 2020

La Tosa d'Alp, -9,8 ºC

Meranges, -6,9 ºC

Das, -1,7 ºC

Puigcerdà, -1,7 ºC

Olot, 0,6

La Vall d'en Bas, 1,3

Sant Pau de Segúries, 0,7 ºC

Durant la nit i aquest matí, han caigut volves de neu en punts del Ripollès i la Cerdanya.A Puigcerdà per exemple, s'han llevat amb una fina capa de neu. L'observador meteorològic de la ciutat, Jordi Queralt assegura que a les vuit del matí ja hi havia 8 centímetres de gruix i la mínima ha caigut fins als -1,4 graus.La situació també ha sorprès d'altres localitats com Das, Campdevànol, Camprodon, Alp, Sant Pau de Segúries, entre altres. Depenent de la cota, ha sigut una simple emblanquinada o ha deixat una capa més destacada.La cota està previst que avui pugui baixar fins als 600 metres. De fet, el Meteocat té un avís per nevades, ja que a partir dels 1.400 metres es poden acumular més de 20 centímetres de neu. És a dir, en punts alts del Pirineu gironí.El Servei Meteorològic de Catalunya destaca que avui les mínimes han caigut sensiblement, aquests són alguns dels valors destacats: