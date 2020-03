La Policia Local de Sils requisa un miler de plantes de marihuana

La Policia Local de Sils va requisar dissabte passat un miler de plantes de marihuana a Mallorquines. Els agents van descobrir el cultiu durant les tasques de patrullatge i van detenir dues persones, mentre que una tercera es va entregar voluntàriament.

Segons va informar ahir el cos policial a través de les xarxes socials, els agents del torn de matí van detectar la plantació quan feien tasques de patrullatge per la urbanització de Mallorquines per garantir que tota la població estigués complint amb el confinament pel coronavirus.

En total, els agents d'aquest cos de seguretat van trobar i requisar un miler de plantes de marihuana, així com diverses bosses preparades per a la seva comercialització. Per aquest motiu, van detenir dos responsables del cultiu i posteriorment un tercer implicat es va entregar de forma voluntària.