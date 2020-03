Les policies locals gironines interposen més de 1.600 denúncies i detenen set persones per saltar-se l'estat d'alarma

Les policies locals gironines ja han interposat més de 1.600 denúncies i han detingut set persones per saltar-se l'estat d'alarma. D'ençà que es va decretar el confinament els diferents cossos han fet 10.700 identificacions arreu de la demarcació.

Entre les denúncies i detencions, hi ha casos hi ha casos flagrants com el d'un veí de Lloret que va arribar a fugir per un teulat.

El cap de l'associació de policies locals gironines, l'inspector David Puertas, explica que ara, a mesura avança el confinament, cada cop els entren més requeriments per conflictes veïnals o situacions de violència domèstica. Però enmig de tot plegat també hi ha lloc per a la solidaritat. Ho demostra que diferents policies s'ofereixen a felicitar els infants que fan anys.

D'ençà que va entrar en vigor l'estat d'alarma, les diferents policies locals gironines han planificat fins a 1.500 serveis per assegurar-se que la ciutadania complia el confinament. La majoria, controls fets a les diferents vies d'entrada i sortida de les poblacions o bé patrullatges preventius a peu.

I en una setmana i escaig, les policies han arribat a interposar fins a 1.600 denúncies i a fer set detencions per saltar-se l'estat d'alarma per la covid-19. Segons explica l'inspector David Puertas, tant són a conductors que surten sense motiu justificat (fins i tot, amb més d'un ocupant al vehicle) com a vianants que estan farts d'estar-se a casa, fan visites a coneguts o formen grups al carrer.

"A més, una part dels denunciats ja són reincidents", subratlla David Puertas. I en aquests casos, a més d'aplicar-los la Llei de Seguretat Ciutadana, els policies també els obren diligències per delictes de desobediència.

Entre les denúncies i detencions per saltar-se el confinament hi ha aquelles que, directament, ja són casos flagrants. El cap de l'associació explica que, per exemple, a Lloret de Mar la policia va detenir un home que, quan els agents el van interceptar pel carrer, va fugir i es va arribar a refugiar en una teulada. "Allà va tancar la porta, la va falcar perquè ningú pogués entrar i van haver d'alertar els Bombers per esbotzar la porta", indica Puertas.



Gat amb corretja i viatge a Lleida

A Lloret mateix, la policia també va denunciar un veí que passejava un gat amb una corretja. "Però mentre l'home anava cap a una banda, l'animal anava cap a l'altra perquè no volia que el menessin", diu David Puertas.

Més casos. Aquests, a Palafrugell, d'on l'inspector n'és el cap de la Policia Local. Aquí, al nucli de Llofriu, els agents van aturar una parella dins un cotxe, que havien sortit junts a comprar. Primer incompliment. Però per si no n'hi hagués prou, tots dos van explicar als agents que feia quatre dies que havien arribat a la seva segona residència per passar-hi en confinament (és a dir, quan ja estava en vigor l'estat d'alarma).

400 quilòmetres per recollir un teclat

A Palafrugell, la policia també va denunciar un veí que havia arribat a conduir fins a Lleida per anar a buscar un teclat que s'havia comprat a través d'Internet. "El vam aturar quan ja tornava a casa; és a dir, que havia arribat a fer fins a 400 quilòmetres", ha subratllat David Puertas.

L'inspector explica que, a mesura que avancen els dies, la gent també es pren el confinament més a consciència. "A vegades ens trobem amb què quan denunciem algú hi ha gent des dels balcons que ens aplaudeix i li recriminen a l'altre que hagi sortit", diu el cap de l'associació de policies locals gironines.

Ara bé, Puertas també es mostra preocupat perquè, entre els qui incompleixen, hi ha gent que decideix sortir als espais comunitaris dels blocs d'habitatges i estar-se allà (quan en realitat, no es pot fer). A Palafrugell, sense anar més lluny, en els darrers dies s'han interposat quatre denúncies per aquest motiu. "Això preocupa, perquè en aquests blocs també hi viu gent gran que compleixen el confinament i que poden infectar-se", explica l'inspector.



Conflictes veïnals

A més de centrar esforços a fer complir l'estat d'alarma, David Puertas explica que les policies locals gironines també han vist com hi ha un tipus de requeriments que els estan augmentant de manera exponencial. Són tots aquells que es refereixen a violències domèstiques o de gènere i a conflictes veïnals.

"La gent s'està a casa i això fa que rebis trucades directes o indirectes alertant que se senten crits d'una baralla, que hi ha veïns que molesten o, en el cas de parelles amb fills en custòdia compartida, alertes que un impedeix que l'altre s'endugui els nens quan li toca cuidar-los", exemplifica el cap de l'associació.

En paral·lel, les policies locals gironines també intensifiquen les accions de suport als grups de risc, en contacte permanent amb serveis socials. "Grups de risc, gent gran o malalts amb pocs mitjans per poder-se moure, peticions per anar a buscar menjar o medicaments... Tot això també ho canalitzem, perquè aquests col·lectius se sentin més recolzats", concreta l'inspector David Puertas.

A més, aquests dies, coincidint amb què s'estan ingressant les pensions, els policies i protecció civil estan duent a terme una campanya d'informació a la gent gran. Per una banda, per evitar furts. I per l'altra, per demanar-los que no surtin de casa si no és estrictament necessari i que, si han d'anar a un oficina bancària, adoptin totes les mesures de seguretat davant la covid-19.

"Que si entren a la sucursal i toquen res es desinfectin, que portin mascareta...", concreta David Puertas. En el cas de Palafrugell, per exemple, la campanya durarà fins divendres.



Anys i anys, per molts anys

I enmig de tot plegat, també hi ha lloc per a la solidaritat. Per ajudar a fer el confinament més suportable, sobretot per als infants, diferents policies locals com Lloret, Tossa, Caldes de Malavella, Platja d'Aro, La Jonquera o Anglès ofereixen fer una sorpresa als nens i nenes que fan anys.

"Si els pares s'hi posen en contacte, quan poden passen un moment per sota del seu domicili i els fan una felicitació pública, perquè també vegin que és un dia especial", diu l'inspector i cap de l'associació de policies locals. O d'altres cossos, per exemple, també posen música des dels altaveus dels cotxes patrulla.

"No són grans accions, però sí que amb això posem el nostre gra de sorra per fer que el confinament sigui una mica més portable", diu l'inspector David Puertas. "I també fer veure a la gent que la lluita contra la pandèmia és cosa de tots, i que tots ens acompanyem els uns als altres per sortir-nos-en", conclou el cap de l'associació.