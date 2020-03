Potencien el patrimoni de la ruta del Balcar de Santa Cristina amb plafons

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha instal·lat recentment set nous plafons informatius a l'anomenada «ruta del Balcar». S'han ubicat al llarg de la ruta, la qual ofereix un recorregut circular d'uns tres quilòmetres pel bosc del Balcar, d'unes set hectàrees d'extensió, situat a l'entorn del riu Ridaura. El bosc del Balcar va ser adquirit ja fa anys per l'Ajuntament per preservar els seus valors naturals, com també elements culturals, com restes de rescloses.

Els plafons informatius exposen la gran biodiversitat del Balcar, un bosc mediterrani que voreja el Ridaura i que compta amb grans exemplars de pins, suros i alzines, sota els quals creixen tant plantes mediterrànies pròpies de la nostra regió com plantes centreeuropees que aprofiten les condicions ombrívoles del Balcar per penetrar a la terra baixa.

L'espai és un important refugi d'una fauna variada, amb mamífers com ara teixons i gorjablancs, i ocells rapinyaires com aligots, mussols o esparvers, entre d'altres. «Els plafons han estat realitzats amb un disseny atractiu i un text accessible i rigorós per tal de presentar, de la millor manera possible, els valors naturals de la zona», recorda el regidor de Medi Ambient, David Segarra, en un comunicat. Per a la redacció del text, s'ha comptat amb la col·laboració del Grup de Natura Sterna. Un dels plafons va destinat a presentar el Pi Monumental, que es creu que té més de 200 anys.