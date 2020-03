Les víctimes mortals es doblen en un sol dia a Catalunya, amb 177 casos

La xifra de morts a Catalunya pel coronavirus va augmentar a 516 en haver-se registrat 177 noves víctimes mortals en les últimes 24 hores, gairebé el doble que dilluns (94), al mateix temps que es van registrar 2.073 positius nous. Segons va informar el Departament de Salut en un comunicat, aquests 2.073 positius nous de la malaltia a Catalunya eleven la xifra total de contagiats a 9.937. Del total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, 781 persones es troben en estat greu i 1.524 són professionals sanitaris.

Pel que fa a la situació a Igualada, el Departament de Salut va informar que hi ha 306 positius de coronavirus, dels quals 140 són professionals sanitaris, i que han mort 41 persones. Des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s'han comptabilitzat fins a la data un total de 1.274 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la malaltia.

D'altra banda, el Govern preveu mobilitzar el teixit productiu català per abastir els hospitals de material sanitari en el marc de la crisi pel coronavirus. Ahir es va celebrar la primera reunió d'un grup de treball coordinat pel Departament de la Vicepresidència amb el de Salut i el d'Empresa, que va servir per dissenyar l'estratègia que ha de permetre subministrar mascaretes, equips de protecció individuals i guants «en volums, qualitats i calendari adequats als centres sanitaris». El Govern coordinarà la producció i canalitzarà les ofertes de col·laboració industrial a través de l'Agència per la competitivitat de l'empresa catalana, Acció. Salut liderarà la demanda del material necessari.

La trobada, que va tenir lloc per videoconferència, va comptar amb la participació de representants dels departaments de Salut; Empresa i Coneixement; Treball, Afers Socials i Famílies, i Justícia. El grup de treball convocarà reunions periòdiques per supervisar la coordinació entre la demanda i l'oferta de material.



Protocol per a les residències

Paral·lelament, Treball i Afers Socials va activar un protocol específic d'inspecció perquè, en el moment que rebi una alerta de situació complexa en una residència de gent gran, s'activi un equip d'anàlisi in situ per posar en marxa mesures addicionals. Aquestes mesures, en coordinació amb el Departament de Salut, seran vetllar per l'adequada atenció de professionals, activar els protocols de neteja immediata del centre quan sigui preceptiu i de revisió d'aplicació de protocols per evitar els contagis.