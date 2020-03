Alzamora Group manté operatives totes les seves plantes de producció

El grup garrotxí d'empaquetatge Alzamora Group manté la seva productivitat per tal de garantir el subministrament i donar servei a tots els seus clients, especialment els del sector de l'alimentació, farmàcia i béns de primera necessitat. La companyia treballa dia rere dia i confirma estar fent esforços per donar resposta a les necessitats dels ciutadans, aconseguint així que la cadena de subministraments es vegi alterada el mínim possible. Així mateix, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, Alzamora Group està desenvolupant accions de prevenció en l'àmbit intern, sota un rigorós pla de seguretat. «El nostre principal objectiu és garantir la salut, seguretat i confort dels nostres equips, partners i clients», asseguren.