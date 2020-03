Confinament entre animals

Un silenci eixordador colpeja des de fa gairebé dues setmanes les instal·lacions de la granja escola La Crinera de Salt, interromput, només, pels ocells o pel soroll de les desenes d'animals que hi viuen. Ja no s'hi veuen nens descobrint l'entorn, ni festes d'aniversari ni activitats extraescolars. Però tot i que la facturació del negoci ha caigut a zero, les despeses i les necessitats dels animals no han desaparegut. Per això Montse Pla, la fundadora i impulsora d'aquest projecte a les Deveses des de fa dotze anys, s'ha instal·lat allà amb la seva filla de quinze anys per passar-hi el confinament i poder seguir donant atenció a la quarantena de cavalls i ponis que tenen, més d'altres animals com conills, gallines, gossos, una cabra i una ovella. Per fortuna, la propietària, que viu a Salt amb la seva mare, s'havia acabat d'arreglar una estança dins la instal·lació per si algun dia hi havia de fer nit (ja hi havia viscut quatre anys, però un incendi la va malmetre). I és allà on viu confinada des del dissabte 14. En surt el parell de cops al dia que s'ha d'alimentar el personal, per rentar-los, i per donar-los l'atenció que puguin requerir, que pot ser en el moment menys pensat, com quan la matinada de dijous a divendres passat un poni va patir un còlic i va haver de consultar amb el veterinari per correu, sortir a buscar un medicament i administrar-l'hi.

Van haver de reaccionar ràpid, com tothom. El coronavirus ja no era cap amenaça llunyana, sinó una realitat molt propera que va colpejar de cop. «Quan es va declarar l'estat d'alarma vam decidir confinar-nos aquí, perquè tenim lloc per quedar-nos-hi. Aquí, tot i que se'ns han aturat els ingressos, la roda no para. Cal alimentar els animals, netejar-los, fer que els cavalls que estan a la quadra puguin sortir-ne un moment, muntar-ne fins i tot algun perquè es mogui una mica...», relata Pla sobre com és ara el seu dia a dia. Tots els dimecres rebien la visita dels nens de l'escola bressol Castells i Cavallers de Girona; a les tardes oferien activitats extraescolars i, a més, els caps de setmana La Crinera s'omplia de famílies que hi anaven de visita, hi celebraven festes d'aniversari, o descobrien el món dels ponis i dels cavalls. I a més també hi havia les excursions d'escoles, les fires, com les de Campllong i Caldes, on duien ponis per passejar la mainada. Tot es va evaporar en un dia i qui sap quan es podrà recuperar. Pla explica que «intentem fer la vida normal de confinats i sortim quan és necessari per atendre els animals, però el problema el tindrem si això s'allarga gaire i no podem generar ingressos». Dijous passat li va arribar un carregament per alimentar els cavalls, que va poder abonar. El de la setmana que ve, no se sap. «Jo sempre he pagat puntualment, però ara la situació és perillosa. Si s'allarga el confinament unes setmanes més intentarem sobreviure, el problema és que no sabem quan tornarà la normalitat. En condicions normals et pots trobar a vegades una setmana desastrosa per culpa de la pluja. Ara ens enfrontem a una situació molt pitjor. Els ingressos són zero per ves a saber per quant de temps», apunta la responsable de La Crinera. Com a autònoma, «ja m'he posat en contacte amb el gestor perquè mirem de quina manera afrontem la situació, gairebé no en tindrem ni per pagar-nos la quota, i a més a l'abril hi ha el primer trimestre de l'IVA».

Conviure amb els animals no representa cap perill de contagi del COVID-19 perquè aquests no transmeten la malaltia. A més, Pla assegura que no en té cap de «constipat». Per això assegura que ara el més important és que «tots tinguem cura de nosaltres mateixos, per evitar que el coronavirus s'estengui més» malgrat que això vulgui dir que el confinament s'allarga i que, per tant, la inactivitat seguirà a La Crinera. Ella i la seva filla, mentrestant, hauran de seguir tenint cura també dels seus animals, a l'espera que s'acabi la tempesta. «És trist no veure la gent per aquí, però els animals, mentre tinguin menjar i atencions, no s'adonen de la crisi que vivim», assegura.



Un projecte de vida

El desenvolupament de La Crinera és un projecte de vida personal de Montse Pla, impulsat des de fa 12 anys. Explica que «tot va sortir d'una afició absoluta pels cavalls, que vaig anar barrejant també amb els nens, ja que jo havia treballat en llars d'infants. Allò que vaig començar com a hobby en un tros de terreny a les Deveses de Salt, amb dos cavalls, es va acabar convertint en la meva feina». Al llarg d'aquest temps la granja escola ha anat evolucionant fins a arribar al que és ara: ha arribat a tenir 4o cavalls i ponis, i d'altres animals com gallines, ovelles, gossos i conills.

La Crinera no és exactament una hípica, els cavalls no estan federats, i això permet la possibilitat a qualsevol nen, depenent dels recursos, muntar, cuidar o raspallar ponis, per exemple. La seva impulsora la defineix com «una escola envoltada de natura, un espai on tots els cavalls són dels nens i tothom té la possibilitat de gaudir-los. A part de cavalls es compta amb molts altres animals i la seva ubicació, a les Deveses de Salt, dona un espai perfecte per al desenvolupament de tot plegat». La situació que viu la instal·lació és similar a d'altres centres que desenvolupen la seva activitat amb animals i que, amb el confinament, s'han quedat sense ingressos però amb la feina d'atendre'ls.