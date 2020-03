Confirmades 5 noves morts i cent contagis entre sanitaris en un dia

La xifra de morts i d'infectats per coronavirus a Girona continua augmentant a un ritme similar al d'abans d'ahir; res a veure, però, amb el gran salt que es va produir de diumenge a dilluns. Segons va informar el Departament de Salut, ahir van perdre la vida cinc persones per COVID-19 i el nombre de víctimes ja ascendeix a 37, totes amb patologies prèvies. Una d'elles va morir al centre Palafrugell Gent Gran –i esdevé la primera víctima al Baix Empordà– i dues més a l'hospital de Blanes –elevant a quatre el nombre de víctimes d'aquest centre–. Es desconeix la procedència de la resta de morts.

Quant a nous casos confirmats, ahir n'hi va haver 171, vuit més que dimarts, i la xifra total ja ascendeix a 877. D'aquests, 61 estan greus –dotze més que dimarts– i 319 són professionals sanitaris –96 més.

A l'hospital d'Olot fins ahir hi havia disset pacients ingressats per coronavirus –quatre més que dimarts– i 27 professionals del centre afectats –tres més–. També van informar que dos pacients crítics es van derivar a l'UCI de l'hospital Trueta. De moment, tres persones d'avançada edat i amb patologies prèvies han mort per coronavirus a la comarca. Dues a l'hospital i una a la residència del Tura. A hores d'ara a la Garrotxa no hi ha cap hotel habilitat, però s'està valorant la viabilitat de dos establiments de la comarca. L'objectiu d'aquestes mesures serien alleugerir la càrrega assistencial dels centres hospitalaris i aniria destinada a pacients que no poden fer l'aïllament a casa seva per dificultats del seu entorn, pacients autònoms i pacients amb simptomatologia lleu o asimptomàtics.

La Fundació Salut Empordà va donar la segona alta a un pacient ingressat per la malaltia. En el recompte diari es van elevar fins a 23 els casos positius, tres més que dimarts. Vuit d'aquests són personal sanitari, dada que representa el 34% del total. Tenint en compte les dues altes, fins ara hi ha 25 persones contagiades.

L'hospital de Palamós ja registra 65 casos amb coronavirus. Ahir se'n van afegir nou més. Segons fonts dels Serveis Integrals del Baix Empordà, hi ha quinze pacients ingressats a l'hospital de Palamós amb el COVID-19 i divuit esperen els resultats. Hi ha 28 professionals sanitaris amb coronavirus i 64 d'aïllats mentre esperen els resultats.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi va haver tretze nous casos i actualment hi ha 29 persones ingressades amb el COVID-19. L'increment de casos va ser força més alt comparat amb dies anteriors.

Finalment, l'hospital de Campdevànol té 21 casos. Hi ha deu persones ingressades i nou que es recuperen a casa. N'hi ha dues que es van traslladar al Trueta.





Quatre UCIs obertes al Trueta

Fonts oficials de l'Hospital Josep Trueta van afirmar que s'estan habilitant nous llits en funció de les necessitats que vagin sorgint. De moment, ja hi ha quatre unitats de cures intensives disponibles tot i que no s'estan fent servir el 100% encara, «es van omplint segons el nombre de pacients crítics que hi ha», van afirmar. A més, garanteixen que hi ha «molta previsió» i que es van reajustant els espais segons el pla de contenció establert. Tot i així, admeten que «arribarà el moment que no podrem créixer més».

D'altra banda, el Col·legi de Metges va emetre un comunicat en el qual demanen que els sanitaris no hagin de fer tràmits burocràtics per gestionar les baixes perquè necessiten «alliberar-se de tasques administratives».