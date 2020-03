El coronavirus posa a prova la resistència de les empreses gironines

La situació provocada pel coronavirus està posant a prova la resistència de moltes empreses que veuen afectada la seva activitat per les mesures preses per frenar aquesta crisi; el sector hoteler també és un dels afectats. Les mesures decretades per l'estat d'alarma, que suposen la reducció de mobilitat i el tancament de tot comerç i negoci que no sigui de primera necessitat, han provocat que els hotels gironins es vegin obligats a tancar.

«Estan tots els hotels tancats, excepte aquells als quals el Govern ha autoritzat l'obertura per donar servei a personal sanitari, policia...», indicava, ahir, el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antonio Escudero. Actualment tenen permís per obrir quatre hotels a la província: dos a la ciutat de Girona, un a Figueres, i un a la Jonquera. Són establiments que donaran allotjament a sanitaris i a cossos de policia i treballadors d'altres serveis que ho necessitin. D'altra banda, a Girona ja es compta amb quatre hotels preparats per si fos necessari ubicar-hi pacients.

Un altre factor destacable d'aquesta crisi és la tramitació massiva d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs), que també proliferen, per les circumstàncies excepcionals, en el sector hoteler. «Ens trobem en una situació d'incertesa perquè no sabem quant durarà aquesta aturada, de la Setmana Santa ja oblidem-nos-en, i alguns hotels ja han rebut cancel·lacions inclús per a l'estiu», explica Escudero, que afegeix que gairebé totes les empreses del sector hauran de recórrer als ERTOs. «Esperem que es pugui restablir la normalitat l'abans possible», indica el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, Josep Carreras, que, en la línia d'Escudero, confirma que gairebé el 100% dels hotels de la ciutat han realitzat expedients d'ocupació.

D'altra banda, el comerç gironí també es troba en una situació complicada, segons fons de l'associació Girona Centre Eix Comercial i, extraient la dada de la base dels comerços associats, aproximadament un 90% dels negocis estan tancats. El sector assegura que si la situació s'allarga gaire més, també es veuran obligats a realitzar ERTOs (algunes empreses ja han iniciat els tràmits). La presidenta de la federació de comerciants de Girona, Mercè Ramírez, explica que les patronals s'han unit per demanar als governs un seguit de mesures bàsiques per ajudar els comerços a superar «aquest cop»: en primer lloc, demanen l'agilització de les ajudes a les empreses i autònoms, trobar una solució immediata per als lloguers –molts negocis hauran d'afrontar els pagaments a final de mes–, i facilitats de finançament, «encara que sigui per endeutar-nos» i aconseguir salvar el negoci.

Ramírez incideix en la importància que la gent tingui en compte el comerç petit de la ciutat un cop l'activitat comercial torni als carrers, perquè si no la imatge de negocis tancats serà l'habitual. L'Ajuntament ha elaborat un mapa interactiu que recull serveis i comerços que estan oberts per així garantir els serveis bàsics. A aquest mapa s'hi pot accedir a través de la web del consistori i permet accedir al telèfon, correu, horari d'obertura i altra informació.