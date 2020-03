Dos morts més per coronavirus a l'Hospital d'Olot

L'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa ha anunciat dues morts més per coronavirus. Els dos morts són pacients d'edat avançada amb patologies prèvies. Amb els dos morts d'avui, el centre sanitari ha confirmat quatre morts per COVID-19.

Ahir, la Residència Nostra Senyora del Tura va confirmar que havien mort cinc residents al centre amb els símptomes del COVID-19. Dies abans, l'Hospital d'Olot també va anunciar que havia mort un pacient amb la simptomalogia del COVID-19.

Avui, l'Hospital d'Olot ho ha tingut cap ingrés nou. No obstant, hi ha hagut tres nous casos de contagi entre els sanitaris del centre. Ara, hi ha 30 professionals de l'Hospital amb COVID-19, tots a domicili. Es tracta del 5,5% de la plantilla de la Fundació. En aquests moments, a l'Hospital hi ha 17 pacients positius.