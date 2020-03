Girona comença a repartir avui les 2.523 targetes de les beques menjador

L'Ajuntament de Girona començarà a repartir avui les 2.592 targetes per a les beques menjador corresponents a nens i nenes de 1.523 famílies de la ciutat. El consistori ja té preparat tot el dispositiu de seguretat per al centenar de treballadors i treballadores municipals que, des d'avui al matí, repartiran aquestes targetes al domicili dels beneficiaris. A la tarda es farà la distribució als barris de Girona Est, on el repartiment es concentrarà al pavelló municipal de Vila-roja, i es farà amb cita prèvia acordada amb cada família. Juntament amb la targeta, es repartirà també un fulletó amb una proposta de menús saludables elaborats pel Centre de Salut municipal.



El Centre de Recursos de la Gent Gran

Mentrestant, l'Ajuntament de Salt, a través del Centre de Recursos de la Gent Gran, ha posat en marxa durant aquests darrers dies un servei d'acompanyament telefònic dirigit al centenar d'usuaris d'aquest punt de referència. El contacte és setmanal i el fa la tècnica responsable.