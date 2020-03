L'hospital de Campdevànol fa una crida per aconseguir fonendoscopis, aparells de pressió, saturadors i bates

L'hospital de Campdevànol (Ripollès) ha fet aquest dijous una crida a les xarxes socials per aconseguir de forma urgent fonendoscopis, aparells de pressió, saturadors i bates. Amb l'emergència del coronavirus l'activitat assistencial ha crescut molt i estan pendents de rebre el material que els falta. Des del centre hospitalari agraeixen les donacions de material de protecció que estan rebent aquests dies, com ara pantalles facials i màscares, però encara ha diagnosticat 21 positius per coronavirus, dels quals sis son professionals sanitaris i dos pacients van ser derivats a la UCI del Trueta de Girona.





