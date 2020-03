Mor un altre pacient de la residència Palafrugell Gent Gran per coronavirus

Un altre pacient de la residència Palafrugell Gent Gran ha mort per coronavirus, segons ha informat el Sistema de Salut de Baix Empordà (SBE) en un comunicat. Amb aquesta nova defunció, ja són dos els residents d'aquest centre que han traspassat a causa del virus. A més, hi ha set ingressats més que esperen els resultats de la covid-19.

La primera mort d'una àvia a la Fundació Palafrugell Gent Gran va ser confirmada ahir pel Departament de Salut que també va informar que entre el personal del centre també hi ha tres casos que han donat positiu i 17 professionals més aïllats, pendents de conèixer els resultats.

El SBE també informa que a l'Hospital de Palamós hi ha 12 persones ingressades que han donat positiu per coronavirus i que 27 més estan pendents de resultats de la prova, però que no s'ha produït cap traspàs.

A més, precisen que entre els professionals (de totes les empreses) hi ha 30 casos confirmats i 68 persones aïllades a l'espera dels resultats de les proves.